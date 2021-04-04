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    首頁　>　臺北市

    獨特消波塊書櫃造型 「讀字公民書展」破浪登場

    台灣獨立書店文化協會、獨立出版聯盟及NGO團體共同舉辦「讀字公民書展」，於台北松山文創園區即起至6日「破浪」登場，成為疫情以來唯一的實體書展，現場更以獨特消波塊書櫃襯托策展主題，搭配50多場講座，展現台灣獨立出版的活力與轉型趨勢。（記者鄭名翔攝）

    台灣獨立書店文化協會、獨立出版聯盟及NGO團體共同舉辦「讀字公民書展」，於台北松山文創園區即起至6日「破浪」登場，成為疫情以來唯一的實體書展，現場更以獨特消波塊書櫃襯托策展主題，搭配50多場講座，展現台灣獨立出版的活力與轉型趨勢。（記者鄭名翔攝）

    2021/04/04 20:03

    〔記者鄭名翔／台北報導〕疫情衝擊，台北國際書展連2年取消，而台灣獨立書店文化協會、獨立出版聯盟及多個NGO團體共同舉辦「讀字公民書展」，即起於台北松山文創園區「破浪」登場至6日，成為疫情以來唯一的實體書展，現場更以獨特消波塊書櫃作為展場主造型，搭配50多場講座，展現台灣獨立出版的活力與轉型趨勢，吸引許多愛閱者造訪。

    獨立出版聯盟理事長劉霽表示，獨立書業更需要與讀者實體交流，因此與40家出版社、28個NGO團體推出實體書展，以「破浪、破曉、希望再出發」為主題，搭配展間裝飾的消波塊書櫃，象徵台灣這座海島突破困難重圍、抵擋疫情衝擊，展現穩定力量。

    劉霽說，獨立出版業屬分眾市場，各自鎖定客群，搭配實體及線上活動，與讀者維持緊密關係，雖此次書展期間每日人潮僅過去台北書展的1/3，但因主題特色明確、講座多元，反而使讀者的迴響及互動更踴躍。

    獨立書店文化協會秘書長鍾尚樺認為，疫情改變民眾的閱讀及消費習慣，單純賣書的實體店經營困難，許多獨立書店都嘗試轉型，包括以Podcast、YouTube等線上活動維繫客群，搭配走讀等實體活動，再將讀者帶回店內消費，因此未來仍必須擴大延續實體書展。

    鍾尚樺指出，全台獨立書店約有300家，歷經疫情雖未明顯減少，但藏書規模皆縮小，書店要應付數位轉型，也擔憂衝擊實體店的獨特性，因此未來獨立書店須走向在地特色化，「展現十八般武藝的服務」，才能持續吸引讀者。

    書展即起至6日，各時段皆有不同主題講座，今西藏台灣人權連線邀請兩位流亡藏人龍珠慈仁、札西慈仁向觀眾分享生命故事，並朗誦藏族的經文為台鐵太魯閣號事故中的傷亡者悼念。

    書展自即起至6日，各時段皆有不同主題講座，今由西藏台灣人權連線邀請兩位流亡藏人龍珠慈仁、札西慈仁向觀眾分享生命故事，並朗誦藏族的經文為台鐵太魯閣事故中的傷亡者悼念。（記者鄭名翔攝）

    書展自即起至6日，各時段皆有不同主題講座，今由西藏台灣人權連線邀請兩位流亡藏人龍珠慈仁、札西慈仁向觀眾分享生命故事，並朗誦藏族的經文為台鐵太魯閣事故中的傷亡者悼念。（記者鄭名翔攝）

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