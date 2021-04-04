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    首頁　>　臺北市

    台鐵出軌》台鐵局證實︰李義祥違法擔任工地主任 追究3單位疏失

    李義祥今天下午在律師陪同下，從家裡出發到法院前趁機會向社會大眾鞠躬致歉。（記者王錦義翻攝）

    李義祥今天下午在律師陪同下，從家裡出發到法院前趁機會向社會大眾鞠躬致歉。（記者王錦義翻攝）

    2021/04/04 17:08

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕工程車滑落軌道釀太魯閣號出軌事故，該邊坡防護工程的工地主任李義祥，確認是違法擔任工地主任一職。台鐵局表示，經查證後李義祥違反「營造業法」第28條規定，這件事情上包含監造單位聯合大地工程顧問公司、專案管理的中棪工程顧問公司，及台鐵局花蓮工務段確有疏失，皆未發現李義祥是違規擔任工地主任。後續除檢警調查外，台鐵內部對於行政疏失也會做行政責任追究。

    根據營造業法規定第28條規定，營造業負責人不得為其他營造業之負責人、專任工程人員或工地主任；李義祥身為義祥工業社、義程營造公司，兼任東新營造公司此邊坡防護案件的工地主任，台鐵查證後認定確有違反法規的情況。

    台鐵局表示，李義祥原本是東興營造的品管人員，去年12月以後才改任工地主任，而工地主任的身分，都需經過監造聯合大地工程顧問公司，及專案管理的中棪工程顧問公司兩道門檻審查後，再送業主花蓮工務段核備，當中只要有一個單位發現，他就不可能擔任工地主任職務。

    對於詢問為何當時身分審查時會通過，讓李義祥能擔任工地主任？台鐵局表示，目前還不清楚，但檢警目前都已在調查中；而依據合約等相關規範，監造、專案管理、花蓮工務段3個單位，確實都有疏失；除依營造業法可對李義祥處20萬到100萬罰鍰外，並通知該營造業限期辦理解任李義祥工地主任職務外，對於營造、專案管理單位的疏失，目前正在查合約，看有哪些懲處、開罰的機制，對花蓮工務段疏失也會有行政究責。

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