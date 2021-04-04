羅瑩雪病逝》國民黨哀悼 維護司法正義深植人心

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前法務部長羅瑩雪。（資料照）
〔記者林良昇／台北報導〕前法務部長羅瑩雪因病辭世，享壽69歲。國民黨今表達沈痛哀悼與不捨之意，並致上深切慰問之意，盼家屬節哀。
國民黨表示，羅瑩雪部長長期擔任國民黨廉能委員會召集人，行事公正不阿，為防弊止貪工作奉獻許多心力。其長期熱心公益，為兒福、兒保制度奠定堅實基礎，打破民法父權優先條款、為維護司法正義的努力，亦深植人心。羅部長對於社會有諸多貢獻，國民黨深以緬懷。
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