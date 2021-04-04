台鐵出軌》行車紀錄器還原最後一刻 楊宏智：工程車早已在軌道上

國家運輸安全調查委員會已下載完事故列車第8車對外的行車紀錄器影像，影像中能看見工程車在列車通過前，已橫擋在軌道上。（資料照）

2021/04/04 15:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵太魯閣出軌事故調查有新進展，國家運輸安全調查委員會主任委員楊宏智表示，已下載完事故列車第8車對外的行車紀錄器影像，影像中能看見工程車在列車通過前，已橫擋在軌道上，列車煞車不及撞上。

太魯閣號相關紀錄資料，運安會昨日都已尋獲，包含紀錄影像的CCTV行車紀錄器、TCMS（列車控制管理系統）、ATP（列車自動防護系統）等，並帶回台北進行下載解讀；今日又在尋獲事故工程車的行車紀錄器及工程車上面想要找的紀錄器資料，都有掌握到。楊宏智表示，初步看起來資料應該沒有受損，對想要了解事故的原委將會更完整，目前預估快的話，明、後天就會有輪廓出來，畢竟整個事故的始末，檢察官也急需釐清。

該起事故發生後，第一時間無法確定是太魯閣號通過時遭滑落列車撞擊，還是通過前夕工程車剛好滑落被列車撞擊。楊宏智表示，太魯閣號對外拍攝的影像紀錄資料情況都很好，目前已透過畫面看到一些資訊，像是在列車通過前，工程車早已橫擋在軌道上，列車是煞車不及撞上。

楊宏智表示，列車早就滑落軌道不是最重要的事，重點是要釐清何時滑落、怎麼滑落、為何滑落、有無煞車、有煞車的話為何還會滑落等。對於詢問工程車的行車紀錄器能看出車輛有無拉手煞車嗎？楊宏智說，沒有辦法，但會透過其他方式來判斷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法