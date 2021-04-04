台鐵出軌》林佳龍請辭 高虹安：非一人負責就能改善結構性問題

民眾黨立委高虹安。（高虹安辦公室提供）

2021/04/04 15:45

〔記者謝君臨／台北報導〕台鐵太魯閣號發生出軌重大事故，造成嚴重死傷，交通部長林佳龍已向行政院長蘇貞昌口頭請辭；台灣民眾黨立委高虹安表示，負起政治責任是政治人物應有的擔當，但這麼大的事故，並非一人負起政治責任，結構性的問題就能改善；高並指出，義祥工程5年拿了19件標案，金額高達2億，但同時也有15件違規紀錄，質疑政府發標工程標案的稽核與評鑑制度，是否已經失靈？

高虹安說，事故發生至今，全國上下當然是以救災為第一優先，除安撫家屬、盡快協助處理相關後續，但第3天了，我們還是必須要對整個系統性，到底結構上發生什麼問題，為何會有這樣的事故發生，痛定思痛思考。

高表示，今天聽到林佳龍口頭請辭，當然負起政治責任是政治人物應有的擔當，但今天這麼大的事故慘劇發生，並非由一個人去負起政治責任，結構性的問題就能改善，希望除了林口頭請辭，更重要的是執政黨政府一定要好好檢討反省中間有哪些疏漏，後續改善以避免這樣的事故。

高指出，工程發包廠商義祥工業社過去曾有多次不良紀錄，它在5年內拿了19個標案，金額高達2億元，卻有高達15起的事故紀錄，請問鐵路局，為何不良紀錄這麼多的工程廠商，可以持續得標交通部相關工程標案，政府發包工程標案的稽核與評鑑制度，是否已經失靈？

高呼籲，政府相關部會如果現在有任何工程標案進行中，或即將開標，應盡快盤點是否有不良紀錄的廠商，甚至是那種可能重新解散、原地再重開，負責人還是同一個，類似這樣的工程廠商，請鐵路局、交通部等部會盡快盤點，了解是否這樣的廠商還能持續得標，才能避免未來還有這樣的事情發生。

高說，鐵路局在第一時間，並未出面說明整起事情的責任歸屬，而是在內部群組和員工對話中，提到要將責任歸屬歸到義祥工業社，將鐵路局的政治責任和負面評價降到最低，這件事國人絕對無法接受，鐵路局發包工程專案，必須要能夠做到管控相關公安及稽核相關的專案進度。

高強調，太魯閣號事故，這件工程標案其實已經延宕，相關工程防護也沒做，鐵路局難辭其咎，請鐵路局盡快與運安會進行責任歸屬檢討，鐵路局長目前已懸缺3個月，只有代理人，難道沒人敢當鐵路局長？在這樣的情況下，我們非常擔心和鐵路局相關的，不管是工程的專案管理等，其實它都很難做得非常徹底。

高表示，有很多問題都需盡快釐清，並且希望政府真的好好負起相關責任，而非只有部長請辭下台，就以為能解決這種系統性的結構問題。

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