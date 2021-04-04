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    首頁　>　臺北市

    台鐵出軌》現有79件行李置放花蓮車站 鐵警局全力助家屬領回

    事故現場找到許多行李。（記者王冠仁翻攝）

    事故現場找到許多行李。（記者王冠仁翻攝）

    2021/04/04 15:38

    〔記者王冠仁／台北報導〕台鐵發生太魯閣號重大傷亡事件，目前已有51人死亡。事發後，有大量搜救人員趕到現場，陸續將傷者、受困遺體救出；此外，現場人員也找出旅客遺留在車廂殘骸的行李，鐵路警察局為了幫助旅客以及罹難者家屬找回行李，目前已經將79件行李先行移置花蓮車站行李房放置，並將全力協助家屬與旅客領回行李。

    鐵警局指出，此次意外發生後，鐵警局在現場執行初步辨認、分類罹難者遺體及蒐尋現場旅客遺留物品工作，遺留物尋獲後以照相併編號造冊，以利後續受傷旅客及罹難者家屬認領。

    至本月3日11時止，在太魯閣號第1至4車廂內及事故現場周邊尋獲的遺留物共72件，除了1件旅客現場領回外，其餘71件已造冊移交花蓮車站行李房置放供民眾認領。

    此外，今天凌晨太魯閣第3車拖出隧道口時又陸續尋獲多件遺留物品，也同樣移置花蓮車站行李房置放，目前累計達79件。

    警方將全力協助罹難者家屬領回遺物，罹難者家屬可就近洽詢警方，警方屆時將協助聯繫指派專人接送至花蓮車站認領。至於受傷與其餘旅客如需認領，也可撥打花蓮車站行李房03-8322037、鐵警局花蓮分局勤務中心03-8322622、鐵警局花蓮分局花蓮分駐所03-8339561電話詢問認領事宜。

    警方將協助受傷旅客以及罹難者家屬領回行李。（記者王冠仁翻攝）

    警方將協助受傷旅客以及罹難者家屬領回行李。（記者王冠仁翻攝）

    警方將現場找到的行李造冊。（記者王冠仁翻攝）

    警方將現場找到的行李造冊。（記者王冠仁翻攝）

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