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    台鐵出軌》太魯閣號事故 趙少康：民進黨應自清

    中廣董事長趙少康。（資料照）

    中廣董事長趙少康。（資料照）

    2021/04/04 15:25

    〔記者林良昇／台北報導〕台鐵太魯閣號發生嚴重事故，中廣董事長趙少康今批評，肇事的義祥工業社負責人李義祥當過民進黨黨代表，名不見經傳卻呼風喚雨，拿到工程標案，身為民進黨主席的蔡總統應立刻下令徹查，民進黨應坦白自清，否則「上下其手吃相難看」的醜態只會越來越難看。

    義祥工業社吊卡車滑落邊坡，釀台鐵太魯閣號台鐵太魯閣號事故，趙少康今表示，據台鐵局最新調查，在這次案件中，李義祥是以義祥工業社名義作為協力廠商，且曾以義程營造有限公司承攬台鐵局6件工程，承攬公路總局11件工程。

    趙少康認為，義程營造承攬台鐵局的工程包含台東工務段倉庫防水鋼棚架工程等6件，金額共新台幣1426萬5816元；承攬公路總局工程包含台11丙線0k+547東華大橋等橋梁設施修復工程，金額共1億2788萬3774元。

    趙少康指出，如果不是這次太魯閣列車的不幸事件，誰也不知道一個名不見經傳的李義祥竟然有如此大的本事，只不過當過民進黨的黨代表，就能夠如此呼風喚雨、財運亨通，其他比李義祥在綠營中關係更好，地位更高的一大票新貴，拿了政府多少工程？得了政府多少標案？賺了國家多少公帑？主管官署給他們開了多少綠燈？

    「權力使人腐敗，絕對的權力使人絕對腐敗。」趙少康說，身為總統和民進黨主席的蔡英文當然應該立刻下令徹查，執政的民進黨應該坦白自清，否則「一人得道、雞犬升天」的歪風只會越演越烈，蔡英文任期剩下的3年「上下其手吃相難看」的醜態只會越來越難看。

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