高雄反空污遊行要求興達電廠除役 環保署：排放已減量57％

環保團體今日舉辦「高雄反空污遊行」，盼降低燃煤、減少空污，並主張高雄興達電廠要立即除役。（台健空盟提供）

2021/04/04 15:31

〔記者羅綺／台北報導〕環保團體今日舉辦「高雄反空污遊行」，盼降低燃煤、減少空污，並主張高雄興達電廠要立即除役。環保署表示，興達電廠持續改善，4年來排放量減少57%，4部燃煤機組預計從112年起逐一除役。

空盟指出，六都中高雄人平均壽命最短、嬰兒死亡率最高、肺腺癌10年平均發生率也最高，而燃煤正是萬毒之首，興達電廠及大林電廠均應立即除役及提前除役，以保護高雄人的健康。

環保署則表示，在反空污的議題上，環保署與民眾的立場一致，已與經濟部完成台電、中鋼等國營事業空污減量盤點，並透過定期追蹤持續督促改善；至於民眾關心的空污應變門檻，也已經納為修法重點。

環保署指出，經空污減量盤點後，興達電廠不但持續進行改善，排放量也從105年的2萬3百餘公噸，降至109年的8千餘公噸，減量達57%；至於4部燃煤機組預計從112年起逐一除役。

另外，中鋼公司的濕式煉焦爐改善工程已於109年4月啟動，預計114年完成；煤礦室內化工程已分2期執行，將先後於110年及112年完成，現在起至115年預計每年可再減少粒狀物77.9公噸、硫氧化物954公噸及氮氧化物56公噸。

至於減碳工作的推動，環保署說，已制定6大部門「溫室氣體排放管制行動方案」，並核定各地方政府提出「溫室氣體管制執行方案」；而國內發電業109年燃煤總用量約為2842.6萬公噸，已較108年減少102.3萬公噸（約減少3.4%），顯示國內逐步減少依賴煤炭作為發電燃料。

環保署說，近3年與中南部縣市政府推動固定源減少空氣污染排放量近3萬5千公噸、淘汰老舊大型柴油車約2萬7314輛（約全國汰換量63%），使中南部PM2.5改善超過4成；其中，雲嘉南PM2.5由102年31.8μg/m3降為109年19.0μg/m3、高屏PM2.5由102年26.2μg/m3降為109年15.6μg/m3，降幅均約40％。

在空品不良應變門檻部分，環保署也已經著手修法就啟動門檻進行檢討修正；環保署強調，透過中央政府跨部會合作，與地方政府共同努力維護國人健康，同時也肯定各環保團體對於空氣品質的關切。

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