為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    高雄反空污遊行要求興達電廠除役 環保署：排放已減量57％

    環保團體今日舉辦「高雄反空污遊行」，盼降低燃煤、減少空污，並主張高雄興達電廠要立即除役。（台健空盟提供）

    環保團體今日舉辦「高雄反空污遊行」，盼降低燃煤、減少空污，並主張高雄興達電廠要立即除役。（台健空盟提供）

    2021/04/04 15:31

    〔記者羅綺／台北報導〕環保團體今日舉辦「高雄反空污遊行」，盼降低燃煤、減少空污，並主張高雄興達電廠要立即除役。環保署表示，興達電廠持續改善，4年來排放量減少57%，4部燃煤機組預計從112年起逐一除役。

    空盟指出，六都中高雄人平均壽命最短、嬰兒死亡率最高、肺腺癌10年平均發生率也最高，而燃煤正是萬毒之首，興達電廠及大林電廠均應立即除役及提前除役，以保護高雄人的健康。

    環保署則表示，在反空污的議題上，環保署與民眾的立場一致，已與經濟部完成台電、中鋼等國營事業空污減量盤點，並透過定期追蹤持續督促改善；至於民眾關心的空污應變門檻，也已經納為修法重點。

    環保署指出，經空污減量盤點後，興達電廠不但持續進行改善，排放量也從105年的2萬3百餘公噸，降至109年的8千餘公噸，減量達57%；至於4部燃煤機組預計從112年起逐一除役。

    另外，中鋼公司的濕式煉焦爐改善工程已於109年4月啟動，預計114年完成；煤礦室內化工程已分2期執行，將先後於110年及112年完成，現在起至115年預計每年可再減少粒狀物77.9公噸、硫氧化物954公噸及氮氧化物56公噸。

    至於減碳工作的推動，環保署說，已制定6大部門「溫室氣體排放管制行動方案」，並核定各地方政府提出「溫室氣體管制執行方案」；而國內發電業109年燃煤總用量約為2842.6萬公噸，已較108年減少102.3萬公噸（約減少3.4%），顯示國內逐步減少依賴煤炭作為發電燃料。

    環保署說，近3年與中南部縣市政府推動固定源減少空氣污染排放量近3萬5千公噸、淘汰老舊大型柴油車約2萬7314輛（約全國汰換量63%），使中南部PM2.5改善超過4成；其中，雲嘉南PM2.5由102年31.8μg/m3降為109年19.0μg/m3、高屏PM2.5由102年26.2μg/m3降為109年15.6μg/m3，降幅均約40％。

    在空品不良應變門檻部分，環保署也已經著手修法就啟動門檻進行檢討修正；環保署強調，透過中央政府跨部會合作，與地方政府共同努力維護國人健康，同時也肯定各環保團體對於空氣品質的關切。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄反空汙遊行6大訴求 陳其邁現身提5大原則
    2021/04/04 15:27

    高雄反空汙遊行6大訴求 陳其邁現身提5大原則
    高市議會黨團協商 要求陳其邁施政報告須提高「空污防制」比重
    2021/03/31 17:02

    高市議會黨團協商 要求陳其邁施政報告須提高「空污防制」比重
    空品惡劣 台灣健康空氣行動聯盟︰推估每年4千人因此早逝
    2021/03/23 11:14

    空品惡劣 台灣健康空氣行動聯盟︰推估每年4千人因此早逝
    興達電廠首度停3減1 力拚春節2週好空氣
    2021/02/06 23:29

    興達電廠首度停3減1 力拚春節2週好空氣
    臺北市今日熱門
    公寓樓梯電燈開不開？鄰居互槓 他拿拔釘器站大門被警送醫
    2021/03/28 19:48

    公寓樓梯電燈開不開？鄰居互槓 他拿拔釘器站大門被警送醫

    挺左正東九二共識發言 江啟臣：現階段與時俱進立基中華民國憲法
    2021/03/28 16:55

    挺左正東九二共識發言 江啟臣：現階段與時俱進立基中華民國憲法 影片

    帛琉總統惠恕仁抵台︰兩國基於互信促成訪台
    2021/03/28 17:23

    帛琉總統惠恕仁抵台︰兩國基於互信促成訪台 影片

    帛琉總統抵台 蔡英文︰期待「台帛旅遊泡泡」順利啟動
    2021/03/28 17:34

    帛琉總統抵台 蔡英文︰期待「台帛旅遊泡泡」順利啟動

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播