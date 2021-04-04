羅瑩雪病逝》法務部長任內核准執行3次死刑 含鄭捷共12死囚伏法

前法務部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪。（資料照）

2021/04/04 14:52

〔記者王定傳／台北報導〕前法務部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪昨晚因病辭世，而羅瑩雪在法務部長任內，共核准執行3次死刑，共12名死囚伏法，其中，最受矚目的是台北捷運殺人案中的隨機殺人犯鄭捷，他在判刑定讞19天後伏法，這正是羅瑩雪在卸任前的10幾天加班批准。

羅瑩雪事後曾公開說，她任內一共批准過3次死刑，始終保持平常心，只有鄭捷的案子比較特別，因為當時距離卸任只剩10多天，若照正常程序至少1、2個月，但她認為捷運殺人案對社會影響太大，外界也期盼盡快塵埃落定，「所以我想說那我來做好了」，於是便拜託同仁加班處理，盡快讓鄭捷伏法，「這件事也是一個責任所在。」

羅瑩雪認為，被處以死刑的犯人其實是「自己判了自己死刑」，因自身作為啟動了相關司法程序，「所以這所有的一切，都是他自己造成的，那我們只不過是一個公務員依法行事」；以鄭捷案來看，他光天化日犯下滔天大罪，自己也沒有任何的辯解，因此她的責任就是盡快地完成所有步驟。

其實，身為佛教徒的羅瑩雪在每次執行死刑後，都會依慣例打坐多迴向給遭槍決的死刑犯，她亦曾公開表示：「身為佛教徒，我贊成廢死！」。

羅瑩雪認為，祥和社會不該有死刑，但畢竟是民主法治國家，須遵照法律執行行政措施，而她擔任法務部長任內共執行3次死刑，她說：「心情都很平靜，這是必然、慎重結果，無愧於心；因果報應不是給犯罪者教訓處罰，而是讓當事人、社會大眾從過程中學到一些事」。

據查，羅瑩雪在法務部長任內，共核准執行3次死刑，2014年的戴文慶、劉炎國、鄧國梁、杜明郎、杜明雄；2015年的王秀昉、曹添壽、鄭金文、黃主旺、王俊欽、王裕隆及2016年的鄭捷，共12名死囚伏法。

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