台鐵出軌》中華郵政︰捐款免收手續費

中華郵政今鼓勵民眾響應捐款，至郵局劃撥帳號將免收手續費。示意圖。（資料照）

2021/04/04 14:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕台鐵太魯閣號2日發生51死200傷的重大事故，引發國內外震驚、悲傷與遺憾，衛福部已成立專案捐款帳號，中華郵政今下午也表示，關懷事件並鼓勵民眾響應，捐款至郵局劃撥帳號將免收手續費。

中華郵政表示，為關懷台鐵0402太魯閣號事故，並鼓勵民眾捐款響應賑災，即日起至30日止，捐款至郵局劃撥帳號「50269506」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」，免收劃撥手續費。

中華郵政說，民眾可由下列方式捐款：親臨郵局或其他金融機構辦理郵政劃撥捐款，請註明指定用途為「0402太魯閣號事故案」；也可透過ATM捐款：郵政金融卡轉帳需選擇轉入劃撥帳戶，輸入劃撥帳號「50269506」，若使用其他金融卡，則須選擇銀行代號「700」，輸入劃撥帳號「700001050269506」。

中華郵政提醒，以上捐款方式均請指定用途為「0402太魯閣號事故案」，並於ATM交易明細或郵政劃撥儲金存款收據空白處註明捐款用途，另將捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，或將相關資料以電子郵件傳送sa21909038@mohw.gov.tw，以利衛生福利部寄送收據。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法