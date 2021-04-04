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    台鐵出軌》92國政要關切慰問 教宗和達賴均致函蔡總統

    台鐵太魯閣408車次在花蓮清水隧道出軌造成重大傷亡，國際社會持續表達關切及慰問。（記者塗建榮攝）

    台鐵太魯閣408車次在花蓮清水隧道出軌造成重大傷亡，國際社會持續表達關切及慰問。（記者塗建榮攝）

    2021/04/04 14:34

    〔記者呂伊萱／台北報導〕台鐵太魯閣408車次在花蓮清水隧道出軌造成重大傷亡，國際社會持續表達關切及慰問。外交部今表示，至4月4日中午12時為止，外交部接獲92個國家及國際組織、745名國家元首、政要及友人表達誠摯慰問與哀悼，包括教宗方濟各和尊者達賴喇嘛等人致函蔡總統。

    國際友人關心台灣重大鐵道事故，外交部今對友邦及相關友好國家的元首、政府首長與各界友人的溫暖關懷與誠摯慰問，再次表達由衷謝忱。

    外交部說，至今天中午為止，已接獲來自友邦及理念相近共計92個國家及國際組織、745名國家元首、政府及外交首長、政要、國際組織代表及友人，向我國表達誠摯慰問與哀悼。

    外交部說明，新增重要友邦領袖及政要有教宗方濟各（Pope Francis）致函蔡總統，貝里斯總督楊可為（Sir Colville Young）、海地總理朱特塞（Joseph Jouthe）、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph E. Gonsalves）、宏都拉斯副總統李薇拉（Maria Antonia Rivera）、聖克里斯多福及尼維斯外長布蘭特利（Mark Brantley）、教廷國務院外交部長Paul Gallagher總主教以及瓜地馬拉外交部等，也分別以致慰悼函、聲明、臉書貼文或推特推文致哀。

    其他國際友人包括尊者達賴喇嘛致函蔡總統，向我國申致哀悼及慰問。索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）3日晚間親自致電我國駐索國代表表達誠摯慰問。拉脫維亞副總理兼國防部長Artis Pabriks、斯洛伐克外長Ivan Korcok、索馬利蘭代理外長Liban Yusuf Osman、加拿大全球事務部、印度外交部、新加坡外交部、菲律賓貿工部長Ramon M. Lopez、歐洲議會副議長Nicola Beer 、斯洛伐克國會副議長Gabor Grendel、索羅門群島、愛沙尼亞、科索沃、丹麥、約旦、巴林、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿曼、巴拿馬、歐洲自由民主聯盟黨（ALDE）及國際自由民主聯盟（LI）等，也紛紛以新聞稿、簡訊、臉書貼文、推文等方式向我國致哀。其中，印度外交部是首度貼文表達對我國的關懷及慰問。

    天主教教宗方濟各致函蔡總統慰問台鐵事故。（法新社資料照）

    天主教教宗方濟各致函蔡總統慰問台鐵事故。（法新社資料照）

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