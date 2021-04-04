境外移入+2！ 60多歲台人在菲雙側肺部異狀 搭醫療專機返台

指揮中心今天公布新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例，分別來自印尼（案1047）及菲律賓（案1048）入境。（指揮中心提供）

2021/04/04 14:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例，分別來自印尼（案1047）及菲律賓（案1048）入境。

案1047為印尼籍20多歲男性，今年3月31日來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所進行檢疫。個案4月2日出現發燒、流鼻水、頭痛等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值12）。

已掌握接觸者37人，其中14人為同班機前後二排座位旅客及接機人員，列居家隔離，23人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

案1048為本國籍60多歲男性，長期於菲律賓工作，今年3月23日出現發燒症狀並在當地就醫，3月29日及30日陸續出現呼吸喘、持續發燒、味覺異常等症狀再度就醫，因檢出武肺陽性，且檢查雙側肺部有異狀，收治當地醫院治療。

個案於4月2日搭乘醫療專機返台，4月3日入境後收治住院隔離及採檢，於今日確診（Ct值24）。個案因獨自搭機返台，醫療專機機組人員皆未入境，另協助後送個案就醫及收治住院的相關人員都有適當防護裝備，無匡列接觸者。

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