兒福聯盟證實︰前法務部長羅瑩雪病逝 享壽69歲

兒福聯盟執行長白麗芳證實前法務部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪昨晚因病辭世。（資料照）

2021/04/04 14:04

〔記者羅綺／台北報導〕兒福聯盟執行長白麗芳今天證實，前法務部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪昨晚因病辭世。

白麗芳指出，羅瑩雪熱心公益，30年前草擬兒童福利法修正草案，推動兒少保護福利法案，為兒保制度奠定堅實基礎。

羅瑩雪畢業於台大法律系，畢業後取得律師資格，至美國紐約州立大學奧爾巴尼分校留學，並於1976年取得刑事司法學碩士；期間她曾參與保釣運動。

羅瑩雪回台後擔任謙立法律事務所主持律師，曾參與推動1993年《兒童福利法》，與2003年《兒童及少年福利法》修法工作，並曾聲請司法院大法官解釋，推翻民法第1089條的《父權優先條款》。

擔任律師期間，羅瑩雪曾參與多件重大事件，包括2006年台北市長馬英九特別費案爆發時，羅瑩雪擔任市長秘書余文的辯護律師，張亞中違反集會遊行法時曾擔任其律師。陳幸妤控告名嘴案中，她擔任胡忠信的辯護律師。

此外，羅瑩雪也曾歷任法務部專員、台北市少年觀護所副主任、衛生署藥害救濟委員會委員、中選會巡迴監察員、消基會董事。洪仲丘事件後行政院成立軍事冤案申訴委員會，也由羅瑩雪任委員長。

2013年9月23日，行政院宣布由羅瑩雪接任法務部長，她於9月30日正式就任，至2016年5月20日卸任。

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