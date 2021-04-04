為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    兒福聯盟證實︰前法務部長羅瑩雪病逝 享壽69歲

    兒福聯盟執行長白麗芳證實前法務部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪昨晚因病辭世。（資料照）

    兒福聯盟執行長白麗芳證實前法務部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪昨晚因病辭世。（資料照）

    2021/04/04 14:04

    〔記者羅綺／台北報導〕兒福聯盟執行長白麗芳今天證實，前法務部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪昨晚因病辭世。

    白麗芳指出，羅瑩雪熱心公益，30年前草擬兒童福利法修正草案，推動兒少保護福利法案，為兒保制度奠定堅實基礎。

    羅瑩雪畢業於台大法律系，畢業後取得律師資格，至美國紐約州立大學奧爾巴尼分校留學，並於1976年取得刑事司法學碩士；期間她曾參與保釣運動。

    羅瑩雪回台後擔任謙立法律事務所主持律師，曾參與推動1993年《兒童福利法》，與2003年《兒童及少年福利法》修法工作，並曾聲請司法院大法官解釋，推翻民法第1089條的《父權優先條款》。

    擔任律師期間，羅瑩雪曾參與多件重大事件，包括2006年台北市長馬英九特別費案爆發時，羅瑩雪擔任市長秘書余文的辯護律師，張亞中違反集會遊行法時曾擔任其律師。陳幸妤控告名嘴案中，她擔任胡忠信的辯護律師。

    此外，羅瑩雪也曾歷任法務部專員、台北市少年觀護所副主任、衛生署藥害救濟委員會委員、中選會巡迴監察員、消基會董事。洪仲丘事件後行政院成立軍事冤案申訴委員會，也由羅瑩雪任委員長。

    2013年9月23日，行政院宣布由羅瑩雪接任法務部長，她於9月30日正式就任，至2016年5月20日卸任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》立專法比修民法更耗資源－回應羅瑩雪「無色覺醒」
    2018/08/21 12:30

    自由開講》立專法比修民法更耗資源－回應羅瑩雪「無色覺醒」
    林全撤告太陽花案 羅瑩雪有話要說
    2016/05/24 14:56

    林全撤告太陽花案 羅瑩雪有話要說
    雪神又冒驚人論：廢死幫忙拖延反讓死囚痛苦
    2016/05/23 16:53

    雪神又冒驚人論：廢死幫忙拖延反讓死囚痛苦
    卸任後 羅瑩雪：簽死刑 很平靜
    2016/05/23 12:38

    卸任後 羅瑩雪：簽死刑 很平靜
    臺北市今日熱門
    連勝文酸戳中痛點就暴怒 柯文哲：不想打口水戰
    2021/03/28 14:48

    連勝文酸戳中痛點就暴怒 柯文哲：不想打口水戰

    女力崛起！ 蔡英文：婦團讓世界看見台灣軟實力
    2021/03/28 14:53

    女力崛起！ 蔡英文：婦團讓世界看見台灣軟實力

    公寓樓梯電燈開不開？鄰居互槓 他拿拔釘器站大門被警送醫
    2021/03/28 19:48

    公寓樓梯電燈開不開？鄰居互槓 他拿拔釘器站大門被警送醫

    邊境解封待世衛指引出爐 莊人祥︰中和抗體檢測評估替代方案
    2021/03/28 15:01

    邊境解封待世衛指引出爐 莊人祥︰中和抗體檢測評估替代方案 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播