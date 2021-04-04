為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    交通部預告修法 惡意逼車、無照駕駛、國道逆向罰鍰加重

    交通部預告修法惡意逼車、無照駕駛、國道逆向罰鍰加重，增臨時併排停車罰鍰。（資料照）

    交通部預告修法惡意逼車、無照駕駛、國道逆向罰鍰加重，增臨時併排停車罰鍰。（資料照）

    2021/04/04 14:10

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕惡意逼車、無照駕駛、臨時併排停車、國道逆向行駛等違規行為，交通部將修法加重處罰。交通部指出，已預告修正「道路交通管理處罰條例」，規劃將惡意逼車罰鍰上限從2.4萬增至3.6萬，及有刑責時需再加重1/2；無照駕駛罰鍰上限從1.2萬增至2.4萬，並增訂可當場移置保管車輛，不讓違規者短時間內有再駕車的機會。

    惡意逼車、無照駕駛、臨時併排停車、臨停在機車專用道、國道倒車與逆向行駛等不當駕駛行為，已嚴重影響交通安全。除多名立委提出修法草案，將於週四立法院交通委員會上討論，加重及新增相關違規的罰則外，交通部也提出公部門對案，預告修正多條「道路交通管理處罰條例」。交通部表示，若立法院本會期能順利三讀通過修法草案，最快今年底就能上路實施。

    交通部這次預告修正的內容當中，修正道交條例第43條、86條，將惡意逼車的罰鍰上限從2.4萬提高至3.6萬，且新增如果遭法院判決應負刑事責任時，建議法官加重處法，增加1/2刑期。

    對於無照駕駛方面，小型車、機車現行罰鍰是6000元至1.2萬元，這次修法也規劃將罰鍰上限提高至2.4萬；針對以往曾發生遭開單後，由旁邊協助駕車離開現場，又換回無照當事人繼續駕駛車輛的情況，這次將原規定當場禁止其駕駛規定，改為當場移置保管車輛來因應。另對於無照累犯處罰也加重，除會採最高罰鍰開罰外，若有肇事致人重傷、死亡，就可以沒入車輛。

    至於大型車輛無照駕駛方面，交通部表示，現行罰鍰4萬至8萬元已相當重，所以未調整罰鍰金額，但比照小車明訂可當場移置保管車輛及累犯加重罰鍰，累犯致人重傷可沒入車輛。

    現行規定領有汽車駕照可以駕駛輕型機車，但汽車與機車基本操作行不同，所以明訂新考領汽車駕照不得依此駕照駕駛輕型機車，違反可依法處1800元至3600元罰鍰。但基於信賴保護及不溯及既往原則，這次修法前已考領小型車以上駕駛執照者，仍維持能以汽車駕照駕駛輕型機車。

    過往曾有部分車輛進入高速公路或快速公路匝道後，發現執勤員警正在執行取締酒後駕車專案勤務，就倒車、迴轉逆向行駛等行為離開高速公路或快速公路；部分車輛因錯過欲離開高速公路或快速公路交流道時，未繼續往前行駛至下一個交流道離開，在車道（含匝道及路肩）上以倒車方式行駛，迫使後車實施閃避行為，險象環生，遭後車撞擊時往往造成嚴重傷亡。這次修法也將高、快速公路上迴車、倒車、逆向行駛等行為列入危險駕駛，違規罰鍰從原3000元至6000元，改為6000元至3.6萬元。

    行駛路上遇違規停車時，就需變換車道，不僅增加交織風險，也影響交通順暢，若還有車輛違規併排，對交通影響更大；然而現行僅併排停車有罰責，併排臨時停車（3分鐘內離開）卻沒有，這次修法特別增訂罰鍰，可處600元1200元，以減少此類情形發生。另外，對於過往沒有罰則的車輛臨停機車專用道、違停身心障礙停車位，增訂處分可罰300元至600元罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    驚魂畫面曝光！會車遭對向小客車高速逼車 重機騎士險摔田裡...
    2021/03/12 14:27

    驚魂畫面曝光！會車遭對向小客車高速逼車 重機騎士險摔田裡...
    蛇行、逼車、超速60公里 吊扣牌照延長至半年
    2020/12/30 20:03

    蛇行、逼車、超速60公里 吊扣牌照延長至半年
    交通部擬嚴懲惡意逼車 新北台64再傳貨車緊追重機劣行
    2020/12/02 15:13

    交通部擬嚴懲惡意逼車 新北台64再傳貨車緊追重機劣行
    交部研議修法 惡意逼車 擬重刑重罰
    2020/12/01 05:30

    交部研議修法 惡意逼車 擬重刑重罰
    臺北市今日熱門
    連勝文酸戳中痛點就暴怒 柯文哲：不想打口水戰
    2021/03/28 14:48

    連勝文酸戳中痛點就暴怒 柯文哲：不想打口水戰

    女力崛起！ 蔡英文：婦團讓世界看見台灣軟實力
    2021/03/28 14:53

    女力崛起！ 蔡英文：婦團讓世界看見台灣軟實力

    公寓樓梯電燈開不開？鄰居互槓 他拿拔釘器站大門被警送醫
    2021/03/28 19:48

    公寓樓梯電燈開不開？鄰居互槓 他拿拔釘器站大門被警送醫

    邊境解封待世衛指引出爐 莊人祥︰中和抗體檢測評估替代方案
    2021/03/28 15:01

    邊境解封待世衛指引出爐 莊人祥︰中和抗體檢測評估替代方案 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播