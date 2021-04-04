交通部預告修法 惡意逼車、無照駕駛、國道逆向罰鍰加重

交通部預告修法惡意逼車、無照駕駛、國道逆向罰鍰加重，增臨時併排停車罰鍰。（資料照）

2021/04/04 14:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕惡意逼車、無照駕駛、臨時併排停車、國道逆向行駛等違規行為，交通部將修法加重處罰。交通部指出，已預告修正「道路交通管理處罰條例」，規劃將惡意逼車罰鍰上限從2.4萬增至3.6萬，及有刑責時需再加重1/2；無照駕駛罰鍰上限從1.2萬增至2.4萬，並增訂可當場移置保管車輛，不讓違規者短時間內有再駕車的機會。

惡意逼車、無照駕駛、臨時併排停車、臨停在機車專用道、國道倒車與逆向行駛等不當駕駛行為，已嚴重影響交通安全。除多名立委提出修法草案，將於週四立法院交通委員會上討論，加重及新增相關違規的罰則外，交通部也提出公部門對案，預告修正多條「道路交通管理處罰條例」。交通部表示，若立法院本會期能順利三讀通過修法草案，最快今年底就能上路實施。

交通部這次預告修正的內容當中，修正道交條例第43條、86條，將惡意逼車的罰鍰上限從2.4萬提高至3.6萬，且新增如果遭法院判決應負刑事責任時，建議法官加重處法，增加1/2刑期。

對於無照駕駛方面，小型車、機車現行罰鍰是6000元至1.2萬元，這次修法也規劃將罰鍰上限提高至2.4萬；針對以往曾發生遭開單後，由旁邊協助駕車離開現場，又換回無照當事人繼續駕駛車輛的情況，這次將原規定當場禁止其駕駛規定，改為當場移置保管車輛來因應。另對於無照累犯處罰也加重，除會採最高罰鍰開罰外，若有肇事致人重傷、死亡，就可以沒入車輛。

至於大型車輛無照駕駛方面，交通部表示，現行罰鍰4萬至8萬元已相當重，所以未調整罰鍰金額，但比照小車明訂可當場移置保管車輛及累犯加重罰鍰，累犯致人重傷可沒入車輛。

現行規定領有汽車駕照可以駕駛輕型機車，但汽車與機車基本操作行不同，所以明訂新考領汽車駕照不得依此駕照駕駛輕型機車，違反可依法處1800元至3600元罰鍰。但基於信賴保護及不溯及既往原則，這次修法前已考領小型車以上駕駛執照者，仍維持能以汽車駕照駕駛輕型機車。

過往曾有部分車輛進入高速公路或快速公路匝道後，發現執勤員警正在執行取締酒後駕車專案勤務，就倒車、迴轉逆向行駛等行為離開高速公路或快速公路；部分車輛因錯過欲離開高速公路或快速公路交流道時，未繼續往前行駛至下一個交流道離開，在車道（含匝道及路肩）上以倒車方式行駛，迫使後車實施閃避行為，險象環生，遭後車撞擊時往往造成嚴重傷亡。這次修法也將高、快速公路上迴車、倒車、逆向行駛等行為列入危險駕駛，違規罰鍰從原3000元至6000元，改為6000元至3.6萬元。

行駛路上遇違規停車時，就需變換車道，不僅增加交織風險，也影響交通順暢，若還有車輛違規併排，對交通影響更大；然而現行僅併排停車有罰責，併排臨時停車（3分鐘內離開）卻沒有，這次修法特別增訂罰鍰，可處600元1200元，以減少此類情形發生。另外，對於過往沒有罰則的車輛臨停機車專用道、違停身心障礙停車位，增訂處分可罰300元至600元罰鍰。

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