欠10萬沒還被砍心生不滿 深夜埋伏朝他連開7槍

警方將廖男（白外套者）與高男（後方中）送辦。（記者王冠仁翻攝）

2021/04/04 13:42

〔記者王冠仁／台北報導〕30歲廖姓男子與43歲楊姓男子有10萬元債務糾紛，上月雙方巧遇，廖被楊持刀砍傷。廖心生不滿，昨深夜駕駛一輛借來的轎車，在高姓友人陪同下，前往楊所在的一間通訊行，趁楊外出時朝他連開7槍；楊手腳被打中4槍，廖與高隨即前往附近的派出所，途中還打110自首，但警方認為他們是想規避刑責，仍將兩人分別依殺人未遂、槍砲罪嫌送辦。

警方調查，廖姓、高姓、楊姓男子彼此都認識，他們都是台北市大同區的地方活耀分子。日前廖積欠楊10萬元，但遲遲沒有還錢，上月某次楊在一處檳榔攤巧遇廖，楊隨即與同行友人持刀棍攻擊廖。

廖心生不滿，昨天深夜11時許，他找來高姓友人，並駕駛一輛借來的白色轎車，前往台北市昌吉街、楊所在的一間通訊行外埋伏；廖與高將車子停在附近，走到通訊行外，廖一見楊外出，隨即朝他連開7槍。

不過，廖開槍後，通訊行內的人聞聲出來察看，廖與高跑回車旁，卻因不熟車況打不開車門。廖當下決定跑到附近派出所，廖還在途中打110電話自首，高則趁亂逃跑，但隨即在今天凌晨1時許被警方逮到。

警方說，鑑識人員到場採證，在場採集到7枚彈殼；受傷的楊姓男子四肢有4處中彈，他送醫救治後沒有大礙。

據了解，廖聲稱犯案用的手槍是一名死去的友人寄放，但警方認為他說詞避重就輕，將繼續深入追查槍枝來源。

警方查扣廖犯案用的槍枝。（記者王冠仁翻攝）

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