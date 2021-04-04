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    首頁　>　臺北市

    國道上午3事故嚴重影響車流 高公局預估下午壅塞路段

    今（4日）清明連假第3天，高公局監測，上午8點半左右，國1北向323.5公里發生2輛小客車追撞事故，狀況已排除，但造成後方車多回堵3公里。（高公局提供）

    今（4日）清明連假第3天，高公局監測，上午8點半左右，國1北向323.5公里發生2輛小客車追撞事故，狀況已排除，但造成後方車多回堵3公里。（高公局提供）

    2021/04/04 13:36

    〔記者吳柏軒／台北報導〕今（4日）國道持續疏運，但上午卻已發生3起事故，高速公路局指出，1起2車追撞、1起火燒車、1起5車追撞，均導致車輛回堵2到5公里；預估下午國道北向車流將湧現，如西螺－埔鹽系統、新竹系統－竹北等，提醒民眾注意，上路前也要做好車輛保養。

    高公局表示，今清明連假第3天，截至11點，國道全線交通量已有33.8百萬車公里，估本日可達119百萬車公里，而上午也已發生3起事故，8點33分國道1號北向323.5公里發生2輛小客車追撞事故、8時37分國1南向119公里處發生1小客車起火燃燒事故、9時32分國1南向119公里處發生5輛小客車追撞事故等，狀況皆在40分鐘內排除，但都造成後方車輛回堵2到5公里，嚴重影響整體車流。

    高公局也預估，今下午將有北返車潮，部分路段將出現車多，包含：國1北向南屯－后里、西螺－埔鹽系統、新竹系統－竹北、國3北向關西－大溪、竹山－中興、霧峰系統－霧峰、國5北向宜蘭－坪林、國6西向舊正－霧峰系統等，建議避開壅塞。

    高公局也觀測，國道5號也在上午已湧現車多，並預估壅塞時段，宜蘭－頭城從上午11點到晚上10點半恐僅車速20到40公里，而頭城－坪林段也將壅塞半天，從上午11點到深夜11點都恐僅車速20到40公里左右。

    高公局也提醒，上路前應做好車輛保養，避免故障，並呼籲養足精神再開車，避免疲勞駕駛，也建議多利用台61線免費快速公路，南向民眾則可趁下午車少行駛國道，來節省寶貴時間。

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