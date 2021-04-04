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    台鐵出軌》李義祥遭爆違法兼任工地主任 台鐵局︰會再調查

    義祥工業社吊卡車滑落邊坡造成台鐵太魯閣號出軌重大意外，負責人李義祥交保後用黑色小包包遮住離開。（資料照）

    義祥工業社吊卡車滑落邊坡造成台鐵太魯閣號出軌重大意外，負責人李義祥交保後用黑色小包包遮住離開。（資料照）

    2021/04/04 13:30

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕工程車滑落軌道釀太魯閣號出軌事故，該邊坡防護工程工地主任李義祥，遭踢爆其擔任負責人的義祥工業社，過去曾被列為拒絕往來廠商，卻還能擔任邊坡防護工程的下包廠商；且李義祥身為其他營造業負責人，疑似有違反「營造業法」規定第28條不得為其他營造業工地主任規定。台鐵局表示，被列拒絕往來戶已是98年至99年間的事情，現已可再承包工程；至於是否違法兼任工地主任，後續會再調查。

    台鐵局指出，義祥工業社被政府採購公報停權，刊登列為拒絕往來戶並非是承包台鐵工程，經查是民國96年花蓮自強外役監獄的舍房（忠鋪）設琉璃剛瓦案舍，有違反採購法第87條至92條，經第一審判處拘役、罰金或緩刑後，就依照採購法第101條刊登公報，公告98年3月9日至99年3月9日列為拒絕往來戶。這次出事的邊坡防護工程，招標開工時已超過義祥工業社被列為黑名單的時間，依法來說是能擔任承包商、分包商。

    對於李義祥身為義程營造有限公司負責任，依照營造業法規定第28條規定，營造業負責人不得為其他營造業之負責人、專任工程人員或工地主任；李義祥身為東新營造公司此邊坡防護案件的工地主任，疑似有違反法規的情況。

    台鐵局表示，只要有工地主任執照就能擔任工地主任，而工地主任的身分，都要經過監造商聯合大地工程顧問公司、專案管理的中棪工程顧問公司兩道門檻審查。若真的有違法情況，相關單位包含台鐵局的責任、疏失，都會進行釐清。

    交通部政務次長王國材表示，這次事故涉及行政疏失部分，已責成交通部鐵道局進行行政調查，包含台鐵局、監造、專案管理對於工地管理有無疏失等都會釐清，5月底會完成調查報告。

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