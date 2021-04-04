台鐵出軌》江啟臣捐出1個月立委薪水支援救災

國民黨主席江啟臣。（資料照）

2021/04/04 13:34

〔記者林良昇／台北報導〕台鐵太魯閣號408車次事故造成嚴重傷亡，亦造成舉國人民悲慟、不安。國民黨今表示，殉職司機員為豐原青年，黨主席江啓臣對此深感不捨，除在第一時間與台中市長盧秀燕至家屬家中慰問，也將捐出1個月的立委薪資支援救災。法定每位立委月薪為19萬500元。

國民黨今表示，江啟臣將捐出1個月立委薪資支援救災，亦呼籲台鐵於軌道周邊施工區應設立清查期限，於今日完成全面清查，以確保工安無虞；交通部則應重新盤點「鐵路行車安全改善六年計畫」目前執行情形，何以實施山側邊坡安全防護工程卻出現邊坡安全不足之意外？

國民黨表示，檢調單位應全面清查相關包商，包括：義祥工業社、東新營造、監造商聯合大地等包商過去承包公共工程之記錄。然而，這不代表台鐵管理的督導責任可以卸責甩鍋，當相關救援與搶修仍在進行時，台鐵內部卻傳出對話截圖，管理層第一時間只想帶風向卸責，欲將責任導向承包商與監造商，引起社會極大反彈。

國民黨表示，對於台鐵內部倡議卸責人員應予查辦，杜絕卸責優先的惡劣企業文化。除了續為傷者祈福，亦要嚴謹究責，以防止類似意外繼續發生。

此外，對於行政院證實交通部長林佳龍已口頭請辭，國民黨表示，負起政治責任只是作為執政黨的基本下限，徹查系統性原因與督導責任才是根本，包括：為何台鐵局長自1月離任後由次長代理，缺乏專業領導懸缺至今？為何普悠瑪檢討報告建議2020年底完成的「邊坡檢測系統」至今未完成？為何施工商前科紀錄惡劣卻能繼續承包施工？為何交通部門網路大內宣預算屢屢增加，安全措施卻似乎並非優先重視事項？國民黨強調，對於根本心態的徹底檢討改善，才是阻止下一次悲劇重覆發生的關鍵因素。

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