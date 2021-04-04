台鐵出軌》達賴喇嘛致函慰問 為傷亡者祈福

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太魯閣號重大事故，西藏流亡精神領袖達賴喇嘛尊者3日致函總統蔡英文表達慰問，同時率各大院主持一同為亡者及傷者祈福。（法新社）
〔記者楊淳卉／台北報導〕針對台鐵太魯閣號重大事故，西藏流亡精神領袖達賴喇嘛尊者3日致函總統蔡英文表達慰問，同時率各大院主持一同為亡者及傷者祈福。
總統府發言人張惇涵今表示，我們有收到達賴喇嘛的慰問信函，總統對此表達感謝之意，感謝他對於台灣的關心與祈福，祈願宗教的力量能夠撫慰傷痛。
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