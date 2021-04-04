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    首頁　>　臺北市

    台鐵出軌》觀察國人仍關注救災 國民黨︰現階段究責不適合

    台鐵408次太魯閣號出軌事故迄今第3天，卡在清水隧道口的第3車廂今日清晨已拖離隧道，目前搶通作業持續進行。（記者塗建榮攝）

    台鐵408次太魯閣號出軌事故迄今第3天，卡在清水隧道口的第3車廂今日清晨已拖離隧道，目前搶通作業持續進行。（記者塗建榮攝）

    2021/04/04 12:17

    〔記者林良昇／台北報導〕台鐵太魯閣號4月2日在花蓮發生半世紀來最嚴重死傷事故，國民黨尚未對交通部長林佳龍展開炮火，引發中廣董事長趙少康不滿，據了解，依據國民黨內部的數據觀察來看，民眾目前最關心還是救災進度，對責任歸屬討論度低，目前討論究責並不適合。

    趙少康針對太魯閣號事故要求問責林佳龍及行政院長蘇貞昌，給罹難者交代，更批國民黨主張「救人第一，現在不是究責的時候」，更是鄉愿懦弱，令人痛心失望。

    據了解，依據國民黨內部的數據觀察和媒體流量分析，事故發生至今兩天，民眾最關心的還是救災進度，對於事故要由誰負責？是交通部、台鐵還是工程單位？現階段民眾並不太關心。

    「之後一定會有究責」，一位國民黨黨務人士說，現在民眾最關心的還是救災進度，在清明連假過後，只要一開工，在立法院就可以討論究責的事情，這幾天比較不適合，但國民黨下午會發出新聞稿對於太魯閣號事故提出幾點看法。

    太魯閣號事件對民進黨衝擊大，也影響到國民黨原先規劃。國民黨原本預計於4月10日推出首場公投宣講活動，但擔任國民黨公投推動小組執行長的立委林為洲認為當前氣氛不宜，將建議延後。

    國民黨黨務人士坦言，基本上這幾天其他新聞大致上都消失，只剩下太魯閣號事件的新聞，內部評估，攸關太魯閣號事故的事件至少會燒1個禮拜，其他新聞在這段期間幾乎不會有關注度，國民黨內部確實有在討論公投宣講活動是否順延，應會在本週一或週二拍板。

    黨務人士說，因為太魯閣號事故民進黨取消下鄉宣講，但民進黨的下鄉宣講本來是定位為政績宣傳，現在政府發生錯誤，當然不適合再政績宣講，但國民黨的宣講定位是公投宣傳，與民進黨不同，應無取消必要，雖然可能會延，但也不會延太久。

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