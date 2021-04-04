柯P左右手不合傳聞不斷 局處醞釀撤蔡炳坤換黃珊珊督導

台北市長柯文哲的「左膀右臂」2位副市長黃珊珊、蔡炳坤不合傳聞不斷。（資料照）

2021/04/04 11:39

市府怒批有心人士見縫插針

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲的「左膀右臂」2位副市長黃珊珊、蔡炳坤不合傳聞不斷，過去就曾傳出因2人常搶行程、爭曝光，惹怒柯文哲下令「專案列管」，近期又傳出，府內由蔡炳坤負責督導的局處，因不滿其行事風格等問題，希望能更換由黃珊珊督導；台北市政府發言人陳智菡則嚴正駁斥，怒批有心人士見縫插針、蓄意製造衝突。

黃珊珊被外界視為柯文哲接班人、下屆北市長熱門人選之一；而蔡炳坤則經柯文哲力薦、被選為台灣民眾黨中央委員。但2位副市長過去就傳出為搶行程、爭取曝光機會而相互角力，令府內幕僚十分為難，柯文哲對此還特下令成立LINE群組「專案列管」，由陳智菡居中協調。

雖黃、蔡2人再三出面駁斥不和傳聞，強調許多市政業務為跨局處分工，但彼此合作、溝通順暢；然而近來由蔡炳坤所督導的局處中，傳出如教育局、文化局、體育局、勞動局等，先因不滿蔡為與黃爭鎂光燈而介入行程安排，且行事吹毛求疵、作風官僚，醞釀向府級高層提出更換由黃珊珊督導。

對此，陳智菡今再駁斥，強調蔡炳坤、黃珊珊2位副市長分工明確，通力合作，皆是柯文哲市長重要左右手，柯文哲感謝副市長們的努力並予以高度肯定，北市府希望外界勿見縫插針，此舉無助市政推動與社會和諧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法