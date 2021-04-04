台鐵出軌》捐款新增管道 ATM、網銀和4大超商都能捐

台鐵408次太魯閣號出軌事故迄今第3天，卡在清水隧道口的第3車廂今4日清晨已拖離隧道，上午交通部長林佳龍與現場工作人員一同進入隧道查看。（記者塗建榮攝）

2021/04/04 11:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部今天新增「0402台鐵太魯閣號事故」捐款管道，即日起至4月30日止接受民眾捐款，新增網路銀行、ATM轉帳捐款，並自4月5日零時起，與7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK便利商店等4大超商合作，提供民眾更多捐款管道。民眾可運用網路銀行、ATM轉帳，或至鄰近超商捐款。

國內部分：

一、民眾可使用自動櫃員機（ATM）、網路銀行進行捐款，收款銀行為臺灣銀行（004），捐款帳號003001727277、戶名為「衛生福利部賑災專戶」。也可到臺銀臨櫃存款、臺灣行動支付（臺灣pay）轉帳辦理。

二、民眾可使用郵政劃撥方式，帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」，並新增自動櫃員機（ATM）辦理金融卡跨行轉帳捐款，金融機構代號700、帳號700001050269506。

三、民眾可至金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

四、民眾可至4大超商門市透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款到衛福部賑災專戶。

只要在超商門市多媒體終端機，點選「0402太魯閣號事故（衛福部）」，並依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。相關捐款手續費將由該公司自行吸收，不會向民眾收取任何費用。代收捐款金額為100元到2萬元。

國外部分：

國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

衛福部表示，以上均請指定用途為「0402太魯閣號事故案」，並於匯款單或郵政劃撥儲金存款收據空白處敘明捐款用途，另將捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，或將相關資料檔案以電子郵件寄至sa21909038@mohw.gov.tw，以利寄送收據。

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