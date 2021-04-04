駐菲律賓代表處再新增1人確診 成該館第4例

我駐菲律賓代表處再新增1人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），是該館第4例確診，目前已進行居家隔離。（記者呂伊萱攝）

2021/04/04 10:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天表示，我駐菲律賓代表處再新增1人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），是該館第4例確診，目前已進行居家隔離。外館再次匡列與此確診人員接觸者，將儘快安排核酸檢測。

我駐菲律賓代表處近日連續傳出確診案例。1人於3月29日確診後，駐處隔天消毒並匡列接觸人員安排核酸檢測。外交部今天再表示，昨新增1人確診，目前已經進行居家隔離。

外交部說明，駐處得知後再度依照緊急應變計畫及菲國政府相關規定，啟動防疫標準作業程序，通報駐處所在的辦公大樓管理中心與Makati市政府衛生局。並再次匡列與昨天確診人員接觸者，將儘快安排核酸檢測。這是駐菲律賓代表處第4名人員確診案例。

駐菲律賓代表處已經自3月30日至4月4日暫停領務服務，如果有申辦領務業務的緊急需求，請先以電話或電郵方式與駐處聯繫。詳細情形及聯絡方式請參考駐菲律賓代表處公告。

外交部提醒全期外館，各地疫情仍然嚴峻，外交部將持續加強防疫作為，做好預防措施，並隨時與駐外各單位保持密切聯繫，掌握當地疫情發展，採取必要防護，以確保人員和眷屬的健康安全。

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