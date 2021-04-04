台鐵出軌》綠委喊話：林佳龍有種留下把台鐵民營化

交通部長林佳龍自事發迄今，均未離開花蓮，第一時間還跟隨救災人員爬進扭曲車廂視察，1連3天事故地、醫院、殯儀館多趟奔波，臉上已看得出十分倦態及憂愁。（記者王峻祺攝）

2021/04/04 10:19

〔記者謝君臨／台北報導〕台鐵太魯閣號發生出軌事故，釀48死、198傷，是台鐵半世紀以來最嚴重的事故；對此，交通部長林佳龍表示，「請各界再給我一點時間進行善後工作，該負的責任絕不會逃避」。民進黨立委許智傑則向林喊話，強調「辭職哪是負責？辭職是拍拍屁股走人不負責，有種就留下來把台鐵民營化，才是解決問題最重要的方法」。

許智傑表示，看到太魯閣號事故，想起普悠瑪事故，心裡真的很難過，又有人要林佳龍辭職負責，「我只覺得，台鐵每發生一個重大事故，就請交通部長辭職負責，結果問題改善了嗎？」台鐵最大問題是人事觀念的老舊，不管誰當局長誰當部長，都無法解決這個問題，除非將台鐵民營化。

許說，台灣寧可花大錢做建設，卻沒有魄力解決台鐵老牛的維護保養和人力短缺問題。舊系統、舊觀念、舊包袱有時無法從根解決問題，甚至有一些爛褥瘡，不知道它長在內部哪個單位？但卻存在身體內腐蝕台鐵的健康，破壞台鐵的組織和安全文化，所以台鐵必須徹底翻轉，才有機會減少未來災害發生的可能。

許舉例，曾有一個廠商在標案驗收時，認為被台鐵百般刁難，於是向立委陳情。一般民代接受廠商陳情後，應客觀詢問雙方的狀況，才能判斷是廠商被刁難還是廠商自己品質沒做好？這兩種情況都存在著，只是從外面很難直接做判斷。

許指出，這位立委的辦公室做初步了解後，尚無法判斷，打算先請雙方和工程會共同研究討論，但台鐵內部人員就先向記者告狀，質疑立委關說；「我猜測他們是想藉記者來阻止立委做後續詳查，他們到底在怕什麼？該案已進入工程會了解的程序當中，誰是誰非就由公正單位做正確的判斷，因此「我不便說出該單位，只是心中仍有疑惑？這是不是台鐵內部的褥瘡？」

許說，公務員大部份都不錯，但就是有一些害群之馬，為了私利害了公部門的品質和人民對政府的信任，尤其是老舊部門長久盤據單位，沒調動的少數不良公務員。他們對工程標案可能有一些比較長期熟識且品質差強人意的廠商，若遇到他們，驗收時就可以寬鬆一點，也許「還有一些有的沒有的？」

但若是不懂內部習慣誤闖進去得標的外來廠商，驗收時便刁難，尤其找工程的小瑕疵放大，甚至搞到公司無法順利完成工程結案而倒閉，這就是他們以合法掩護非法的惡劣手段，表面上好像嚴格控管品質，但反而是讓劣幣驅逐良幣，破壞工程品質，尤有甚者，就可能會因工程品質控管不良而造成更大的災害。

許強調：「對於任何個案，我不能下判斷」，具體結果有賴專業的公正單位做深入的調查。但對於台灣公務體系的確存在這個問題，我希望這些少數的害群之馬能痛定思痛、徹底悔悟，不要再犯同樣的錯誤。對於台鐵，「我認為應民營化，希望林佳龍敢改革、敢說、敢負責，這才是真正負責任的表現」。

許也呼籲，希望蔡英文總統和行政院長蘇貞昌也能夠支持台鐵民營化，就跟高鐵一樣，效率和日後的安全，應該會更好。

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