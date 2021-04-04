監院90週年研討會前夕 朱富美拜會王建煊、張博雅

監察院前院長王建煊夫婦（左）與監院秘書長朱富美（右三）及同仁合影。（監察院提供）

2021/04/04 09:50

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院今年適逢建院90週年，本月底將舉行學術研討會，就「憲政與監察」等4大主題進行研討，而在研討會前，秘書長朱富美專程拜會前監察院長王建煊、張博雅。王憶及當年曾訂製送同仁的「公雞正義杯」，盼監院多調查對社會公義有正面意義的案件；張則分享她於衛生署長任內，推動全民健保的經驗。

監院將於4月30日舉行學術研討會，就「憲政與監察」、「監察權與正當法律 程序」、「監察與司法」及「監察法制的過去與人權展望的未來」4大主題進行研討。當日將邀請司法院前院長賴英照、前大法官廖義男、台大法律學院名譽教授李鴻禧等人與會交流，而在研討會前，朱富美特別前往拜訪王建煊、張博雅。

朱富美於3月10日親赴「無子西瓜基金會」拜會王建煊，王提及他任内送給同仁的「公雞正義杯」，之所以選擇公雞圖像，源於澳門演講途中，聽到一則關於葡萄牙烤熟的公雞，為被控偷竊、受冤屈民眾鳴不平的典故。王後來就以院長特支費訂製「公雞正義杯」分送院內同仁，希望對同仁辦案達警醒惕厲的效果。

王建煊說，盼監院多調查一些對社會公義有正面意義的案件，例如長照、水管失修致損及水資源等。王自卸任院長後，一年公益演講場次最多達276場，其演講內容都是以小故事闡言大道理方式，打動聽眾的心。去年意外獲得一位87歲老太太捐助的一筆3.8億元善款，成為基金會推動老人「天使居」的最大助力。

最後，王建煊致贈「貧民窟：看了會哭的地方」一書予同仁，頁中更提字期勉同仁「時時以窮人為念」。

今年2月19日，朱富美率同仁拜訪張博雅，訪談地點就在其母親許世賢故居。青綠色大門右側下方，由國家文化總會致贈的「女性文化地標」檜木石雕，表彰此處曾孕育3位女性市長的榮耀。

朱富美憶及，故居大廳的木桌上，擺放多本紀念文集或著作，其中「那些人那些事：張博雅任衛生署長的一步一腳印」一書，記錄張於衛生署長任內，促成健保的開辦實施等多項醫療衛生制度與法規。訪談中，張也提及當年推動政策的心路歷程，欣見健保成為國人醫療照護的堅實後盾，並受到許多國家的讚許。

監察院前院長張博雅（右三）與監院秘書長朱富美（左三）及同仁合影。（監察院提供）

監察院建院90週年學術研討會流程。（監察院提供）

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