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    清明連假第3日》高公局建議南向下午出發、北向上午出發

    清明連假第3日，高公局觀測國道北部路段北向等路況。（高公局提供）

    清明連假第3日，高公局觀測國道北部路段北向等路況。（高公局提供）

    2021/04/04 09:10

    〔記者吳柏軒／台北報導〕清明連續假期邁入第3天，高速公路局預估，今（4日）交通量約119百萬車公里，與昨日116百萬車公里差不多，為平日的1.3倍車流，除預判今日雍塞路段，也建議南向用路人盡量下午出發、北向則上午出發，可節省時間。

    高公局表示，昨（3日）交通量為116百萬車公里，是平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中國5交通量3.2百萬車公里是平均的1.2倍；而今起0點到5點的平均交通量已來到6.2百萬車公里，已是平均的1.8倍，預估今日全日交通量約119百萬車公里左右。

    高公局表示，截至上午7點，全國道路況皆大致正常，預判今日壅塞路段將出現如下：國1北向圓山-大華系統、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北、國3南向關西-大溪、竹山-中興、霧峰-霧峰系統、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段；高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發，可節省寶貴時間。

    高公局也提醒下列疏導措施：下午2點到9點國5北向入口高乘載管制、上午7點到傍晚7點封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口、全日封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、假期間採單一費率、開放路肩、匝道儀控等。

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