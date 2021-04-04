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    婦吃痛風藥竟罹患重症 又遇粗心護理師不幸身亡

    最高行政法院駁回房婦家屬告訴，全案確定。（資料照）

    最高行政法院駁回房婦家屬告訴，全案確定。（資料照）

    2021/04/04 00:33

    〔記者吳政峰／台北報導〕房姓婦人2012年在高雄榮總治療痛風，服藥後出現腎肺受損等症狀，趕緊接受血液透析，沒想到黃姓護理師竟未發現導管接頭鬆脫，導致房婦低血容積性休克身亡。房女家屬質疑藥物不良反應導致憾事，申請藥害救濟遭拒賠，興訟求償。台北高等行政法院認為藥物與死亡無因果關係，駁回其訴，日前獲最高行政法院維持，全案確定。

    房婦2012年7月間因痛風至榮總就醫，吃下醫生所開的藥物，即出現下半身多處大面積水泡、嚴重腹肺腦積水、腎衰竭、腦萎縮、腎肺受損致心臟惡化，並引發史蒂芬氏強森症候群（SJS）等症狀，趕緊接受血液透析治療。

    豈料，負責協助進行血液透析的黃姓護理師未發現導管接頭鬆脫，也沒隨時監控房婦的生命跡象，任憑機械持續引血、回血，導致房婦因低血容積性休克而死亡。一旁照護的房婦兒子親眼目睹母親病情急轉直下、撒手人寰，心理遭受極大衝擊。

    家屬申請藥害救濟 駁回確定

    除了黃女有疏失，房婦家屬也質疑一開始的藥物嚴重不良反應，引發一連串的症狀，造成無法挽回的不幸，因而向藥害救濟基金會申請死亡給付，但委員會認為不符合要件，決議駁回。家屬不服，興訟爭取權益。

    北高行指出，房婦是因黃女照護不慎而死，與服用藥物出現SJS並無關連，不符合「藥害救濟法」的死亡給付要件。若家屬是要申請藥害救濟的「嚴重疾病給付」或「障礙給付」，也已經超過3年的請求權時效。評議後駁回其訴。

    家屬不服，提起上訴，但最高行指出，北高行的認事用法並無違誤，對家屬的主張亦有詳為論斷，適用法規合理，並無判決理由不備等違背法令的情形，裁定駁回，全案確定。

    民事損害賠償部分，家屬要求黃女與榮總連帶賠償1682萬元，最高法院最終判賠374萬6800元較確定。

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