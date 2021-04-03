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    台鐵出軌》工程車滑落軌道 王國材：初步看來廠商有疏失

    交通部次長王國材（左起）、法務部檢察司司長林錦村、台鐵局副局長杜微今晚晚間召開記者會，說明台鐵408次太魯閣號事故處理事宜。（記者簡榮豐攝）

    交通部次長王國材（左起）、法務部檢察司司長林錦村、台鐵局副局長杜微今晚晚間召開記者會，說明台鐵408次太魯閣號事故處理事宜。（記者簡榮豐攝）

    2021/04/03 20:19

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕花蓮第一清水隧道口邊坡安全防護設施工程，一輛工程車昨天滑落火車軌道，造成台鐵太魯閣號出軌，釀50死、188傷，外界不斷質疑為何沒有設置圍籬，當中是否涉及疏失？而原工期只到今年1月20日，是否有依規定展延工期？台鐵局今晚公布部分合約內容，工期展延都有依規定，也有要求無固定護欄、圍籬臨時道路的施工場所，應依核定交通維持計畫辦理以防止車輛突入等災害事故。交通部政次王國材表示，他認為初步依合約來看，廠商是有疏失。

    台鐵副局長杜微說，依照合約內容規定，工區外圍是應該要設置圍欄及出入口管制，這部分廠商是有設置；對於這次發生事故的邊坡旁，則沒有明文規定要設圍籬，但因為工區旁邊就鄰近運行中的軌道，有要求需有相關安全防護。

    在合約第49頁中，工地安全與衛生之第6條第6.2項，無固定護欄或圍籬之臨時道路施工場所，應依核定之交通維持計畫辦理，以防止車輛突入等災害事故；第70頁規定承攬人行車安全及安全衛生告知事項，因對列車通過或施工時被飛落物體擊中等危害因素，應預防並採取預防措施。杜微說，後續會依照合約，釐清台鐵局、工程承包商實務上有無不周延的地方；王國材說，他認為初步看來廠商是有疏失。

    至於原工期只要1月20日，廠商是否有依規定展延？杜微說，因為廠商配合108、109年的228、指考、端午、中秋、雙十、元旦、春節連假疏無法施工，承商於1月14日提報展延工期，經專管及監造審核後，台鐵花蓮工務段同意展期至110年3月15日。後續台鐵考量明隧道內施工安全，要求改於夜間施工壓縮承商施工時間，後續於3月10日由專管理廠商（中工程顧問有限公司）召開工期追加會議中，花蓮工務段同意將工期再展延至4月26日。

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