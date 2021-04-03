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    首頁　>　臺北市

    台鐵出軌》趙少康批林佳龍噁心 轟國民黨鄉愿懦弱

    趙少康今晚再度發新聞稿痛斥，林佳龍第一時間不辭職，還厚顏說「我現在不能也不會辭職」，真是令人噁心；而國民黨主張「救人第一，現在不是究責的時候」，更是鄉愿懦弱，令人痛心失望。（資料照）

    趙少康今晚再度發新聞稿痛斥，林佳龍第一時間不辭職，還厚顏說「我現在不能也不會辭職」，真是令人噁心；而國民黨主張「救人第一，現在不是究責的時候」，更是鄉愿懦弱，令人痛心失望。（資料照）

    2021/04/03 20:06

    〔記者陳昀／台北報導〕台鐵太魯閣號昨天（2日）在花蓮發生半世紀來最嚴重死傷事故，中廣董事長趙少康第一時間要求問責交通部長林佳龍及行政院長蘇貞昌，給罹難者交代；趙少康今晚再度發新聞稿痛斥，林佳龍第一時間不辭職，還厚顏說「我現在不能也不會辭職」，真是令人噁心，而國民黨主張「救人第一，現在不是究責的時候」，更是鄉愿懦弱，令人痛心失望。

    趙少康表示，在野黨的職責就是為人民嚴密監督執政黨，一刻不能放鬆，更不可給執政黨絲毫逃避責任的藉口，執政黨做不好就要下台，在野黨豈可瞻前顧後，置本身的責任於不顧，反而懼怕執政黨、側翼以及1450的反擊而噤聲？救人與究責沒有衝突，可以並行而不悖，救人靠專責單位及醫護人員，大官能做什麼？民進黨只是躲在「救人」的大旗後逃避責任罷了。

    針對外界主張工程車滑落不是台鐵責任，趙少康回擊說，明隧道工程由台鐵發包，工地管理及安全監督是台鐵的職責，交通部長林佳龍當然要負起政治責任，不但林佳龍要辭職，蘇貞昌也難辭其咎，否則當年八掌溪事件，時任行政院副院長游錫堃為什麼要辭職負責？現在的民進黨把政治責任當成了什麼？林佳龍沒在第一時間遞出辭呈，反而說出「我現在不能也不會辭職」如此厚顏的話，真是令人感到噁心。

    趙少康喊話，要國民黨警醒、振作起來，不要忘了選民的付託，千萬不能畏首畏尾，怕被1450罵「蹭災難熱度噴口水」，只敢不痛不癢的跟著喊「救人」，這個也怕那個也怕，無聲無息，只想做不得罪人的濫好人，怎麼對得起死難的同胞及他們的家人？

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