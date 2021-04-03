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    首頁　>　臺北市

    台鐵出軌》錄影畫面、通聯紀錄取得了 運安會：下週二初步解讀

    交通部政次王國材（左二）、台鐵局副局長杜微（左三）、法務部檢察司林錦村司長（左一）召開記者會，說明「0402臺鐵408次太魯閣號事故」後續處理。（記者方賓照攝）

    交通部政次王國材（左二）、台鐵局副局長杜微（左三）、法務部檢察司林錦村司長（左一）召開記者會，說明「0402臺鐵408次太魯閣號事故」後續處理。（記者方賓照攝）

    2021/04/03 17:46

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵太魯閣號事故列車CCTV監視器找到了！國家運輸安全調查委員會主任委員楊宏智說，事故列車對外拍攝的CCTV畫面資料、TCMS（列車控制管理系統）、ATP（列車自動防護系統）等重要資料今天都已取得，相關資料目前看來都包覆的還可以，對於順利下載取得資料樂觀看待，預計下週二召開組織會議前就會完成初步解讀，並邀請交通部、台鐵局、鐵道局的人共同檢視。

    台鐵今天上午記者會上，交通部政務次長王國材說，太魯閣號昨日發生撞擊後，監視錄影裝置尚未尋獲，讓外界擔心關鍵證據無法取得的情況下，調查無法真的還原事故真相。

    楊宏智說，原本看到太魯閣號車頭損壞情況，讓他有點擔心資料取得會遭遇困難，不過今天運安會人員都已取得相關關鍵證據，包含車頭往外錄影的CCTV、ATP、TCMS、通聯紀錄等。楊宏智說，CCTV取得時包覆得還可以，對於順利下載資料持樂觀態度，相信能看到出事瞬間的狀況。第8車的ATP設備，原本也是被整個擠壓在車廂裡面，今天取得時，外表看起來應該沒問題，相關資料都可下載彙整。

    事故工程車方面，楊宏智說，現場都有掌握相關狀況，包含工程車現況、原始車輛的資料、保養狀況等；雖然車輛全部撞爛無法透過肉眼確認有無拉手煞車，但還是有其它辦法可以確認。

    被問到何時能初步解讀完畢？楊宏智說，運安會下週二有組織會議，會邀台鐵局、鐵道局、交通部的人都會過來共同檢視，應該在那之前就會先將資料下載完畢，可能就會看到某些狀況。

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