獨家》讓旅館業者感慨被當「窮光蛋」？ 柯文哲市長室主任否認

台北市旅館商業同業公會邀集會員，找來台北市觀光傳播局等單位舉行政策說明會。（記者蔡亞樺攝）

2021/04/03 17:14

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕武漢肺炎疫情重創觀光業，北市旅館業受害最深，近日有旅館業者爆料，希望市府加碼補助住宿活動，市長室主任謝明珠竟說，「市府現在救急不救窮」，業者感慨被市府當成「窮光蛋」。旅館公會理事長韋建華直指，實質住宿補助才能留住旅客，不要只辦活動，他酸柯市長不夠聰明，連假期間讓旅客都跑去桃園旅館住。

對於業者的控訴，謝明珠表示，可能是對方搞錯，她不太可能講這種話，且補助案是台北市觀傳局負責，真的不記得有任何人問過這件事。

台北市旅館商業同業公會本週四廣邀會員，齊聚一堂、共商發展策略。公會理事長韋建華不滿說，觀傳局應趕快跟柯市長爭取經費補助住宿，不該讓桃園一枝獨秀，桃園市3月22日起推出住宿優惠，每人補助2千元住宿桃園旅館2個晚上，北市府只辦活動，變成大家來台北玩、跑去住桃園，他懇求市府不該把錢全花在辦活動。

一名北市旅館業者接著說，他有次餐會碰見謝明珠主任，他提到市府補助用完（指台北加碼GO自由行補助方案），希望市府再加碼，謝主任說「市府有辦活動、還有台北大縱走，市府現在是救急不救窮」，讓他心中充滿感慨，原來市府這樣看待旅館、「我們是一群窮光蛋」，謝明珠的想法很可能就是柯市長的想法，「那我們（旅館業）要自求多福了」。

該業者還說，市府辦活動很好，但住宿需求是要補助來刺激的，目前旅遊市場只靠內需移動，沒補助民眾不可能住在北市一晚的，民眾來參加活動搭個高鐵就回去，沒必要留在北市住宿，若有實質補助，民眾願意在北市停留一晚甚至兩晚，也能帶動旅館週邊商家的生意，希望北市府多加思考。

對此，觀傳局科長闕玉玲表示，先前住宿補助的經費是動用災害準備金，有議員是反對的，目前北市府推出MICE補助計畫，旅館業跟旅行社合作也能申請相關補助經費，把旅客留在台北，也鼓勵業者透過自救方式，度過這個難關。

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