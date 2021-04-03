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    首頁　>　臺北市

    台鐵出軌》蘇揆指示家屬照顧「3大優先」賠償與保險從優辦理

    台鐵太魯閣列車昨天在花蓮發生出軌意外事故造成重大死傷，行政院長蘇貞昌今天召集幕僚舉行會議，下達「搶救優先、搶通優先、家屬照顧優先」3大指示。（資料照）

    台鐵太魯閣列車昨天在花蓮發生出軌意外事故造成重大死傷，行政院長蘇貞昌今天召集幕僚舉行會議，下達「搶救優先、搶通優先、家屬照顧優先」3大指示。（資料照）

    2021/04/03 15:17

    〔記者李欣芳／台北報導〕台鐵太魯閣列車昨天在花蓮發生出軌意外事故造成重大死傷，行政院長蘇貞昌今天召集幕僚舉行會議，下達「搶救優先、搶通優先、家屬照顧優先」3大指示，有關罹難者的相關補賠償與保險等卹金，也指示從優辦理，政府目前全力協助相關善後，包括加速DNA比對，協助家屬辨認遺體、協助到事故現場招魂，並協請警政署的專車運回罹難者的大體。

    行政院發言人羅秉成下午受訪表示，有關由警政署協助家屬，運回罹難者的大體相關的費用，將由台鐵全部負擔。

    羅秉成表示，這次台鐵事故正由獨立機關運安會進行調查，由於眾所矚目，蘇院長因此期待運安會儘速完成調查，釐清事故原因。

    據了解，蘇貞昌昨天第一時間展開緊急應變，除了下達救援等指示，到台鐵應變中心視察外，也火速趕到花蓮事故現場。

    羅秉成表示，蘇院長今天一大早就召集幕僚會議，下達搶救優先、搶通優先、家屬照顧優先等3項指示，目前已初步完成搶救工作，至於鐵路搶通部分，蘇院長也指示盼儘速搶通。

    在家屬照顧方面，羅秉成說，每位家屬目前也都有包括社工、志工等專人服務，而因這次罹難者家屬與傷者承受精神上的巨大創傷與驚恐，行政院也將進行家屬的關懷與照顧，協助其創傷的心靈重建，蘇院長已指示由政務委員林萬億召集專案進行處理。

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