台鐵出軌》砲轟林佳龍連請辭動作都沒有 賴士葆：別靠勢台灣人寬容

國民黨立委賴士葆批評，立即下台不戀棧的風骨給社會觀感才是真正的愧疚，交通部長林佳龍卻連請辭的動作都沒有，台灣人一向對蔡政府過度寬容，林不要以此靠勢，讓別人善後只會比他更好。（資料照）

2021/04/03 15:30

〔記者陳昀／台北報導〕台鐵408車次太魯閣號昨在花蓮秀林鄉的清水隧道發生出軌意外，造成50人罹難、100多人輕重傷，交通部長林佳龍昨表示，不會、不能在此時一走了之，但會負起政治責任。國民黨立委賴士葆批評，立即下台不戀棧的風骨給社會觀感才是真正的愧疚，林卻連請辭的動作都沒有，台灣人一向對蔡政府過度寬容，林不要以此靠勢，讓別人善後只會比他更好。

賴士葆在臉書發文表示，道歉、愧疚、降半旗，追究政治責任，這些都無法換回逝去的寶貴生命，無法弭平罹難者家屬心中永恆的思念和哀痛，還有100多位身心受創的傷者。

賴士葆批評，林佳龍面對這場空前的人禍災難，只是口惠地表示會負起政治責任，沒有第一時間提出辭呈，已經失去政務官應該擔負起政治責任的先機，立即下台不戀棧的風骨給社會觀感才是真正的愧疚，才能告慰50名罹難者在天之靈，也給哀傷逾恆的家屬一個交代，就算林佳龍請辭也換不回摯愛的家人，但是林佳龍連立即請辭下台的動作都沒有。

賴士葆痛斥，台灣人一向對蔡政府過度寬容，林佳龍不要以此靠勢，讓別人來處理善後只會比林更好，否則林佳龍任內也不會發生這麼多公安事件，救災與擔負政治責任是可以並行不悖的，想一想過去的黃昆輝、蔣彥士、游錫堃等，他們都是公安事件發生後很快就請辭下台了，林佳龍呢？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法