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    台鐵出軌》立委提供花蓮諮商心理師公會訊息 協助度過艱難時刻

    立委范雲提供花蓮縣諮商心理師公會訊息。（圖擷取自范雲臉書）

    立委范雲提供花蓮縣諮商心理師公會訊息。（圖擷取自范雲臉書）

    2021/04/03 14:31

    〔記者簡惠茹／台北報導〕太魯閣號昨天發生重大意外，立委范雲今天提供花蓮諮商心理師公會訊息，協助事件當事者、親友度過艱難的時刻，她表示，「讓我們一起慢慢陪著車上的所有人走過這段傷痛」。

    民進黨立委范雲表示，為逝者哀悼、為生者祈福，昨天到現在，心情一直非常難過，「我知道大家也都跟我一樣，感謝花蓮諮商心理師公會提供相關訊息，讓我們一起慢慢陪著車上的所有人走過這段傷痛。」

    范雲轉發花蓮諮商心理師公會訊息指出，對於這班列車的乘客，經歷了這一切，這幾天可能會感到驚恐、不安與害怕，或者短時間不敢再搭火車，這是非常正常的，無論如何，讓自己有安頓感是很重要的。

    范雲也分享專業助人者整理給家長的資訊提供參考，內容指出，不要一再觀看影片與相關新聞，「無論您與家人是否已看過新聞或相關畫面，都請暫時先不要再觀看，照顧自己也照顧孩子的心。」

    此外，內容也提醒請平靜簡要的談論此事，如有談論的需要，平靜簡要的描述帶過話題即可，話語內容可以視孩子年紀調整，大人的平穩的討論方式，可以協助孩子安心；內容也提醒正視自己的情緒，每個人對這件事多少都會有情緒，如果在2週以內覺得受這次意外影響，是很正常的，如持續時間超過兩週，除了自我關照之外，也請求外在協助。

    最後則是調整自我情緒，事件發生後，如覺得自己或家人孩子心情受影響，可以用以下方式來幫助舒緩情緒，例如尋求宗教信仰的慰藉、多運動、多與朋友家人互動、進行放鬆心情活動等等。

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