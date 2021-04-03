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    連假出遊新選擇！北市觀光巴士推包車遊北海岸 飽覽海景、打卡熱點

    台北市雙層觀光巴士4月起推出包車新方案，暢遊白沙灣、石門龍洞等北海岸景點，飽覽海景風光。（台北市雙層觀光巴提供）

    台北市雙層觀光巴士4月起推出包車新方案，暢遊白沙灣、石門龍洞等北海岸景點，飽覽海景風光。（台北市雙層觀光巴提供）

    2021/04/03 14:54

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕受到疫情衝擊，台北市雙層觀光巴士運量狂掉，去年曾有整個月只有506人次，目前8輛觀光巴士僅3輛車營運，經營觀光巴士業者為求生存，4月起祭出新優惠與新方案，凡購買觀光巴士4小時票，就贈送台北101觀景台1張，同時推出「前進北海岸」包車行程，今日首發團正式出發，讓乘客飽覽北海岸景色、逛遍打卡熱點，在連假期間搶攻親子商機。

    雙層觀光巴士於2017年1月開始營運，由紅、藍兩條路線組成，路線行經北市熱門景點，包含西門町、台北101、士林夜市、故宮博物院等，客群主要以國外觀光客為主，營運3年好不容易稍有起色，卻在去年初遇到疫情，邊境封鎖，國外觀光客進不來，也讓觀光巴士運量慘跌。

    台北市公共運輸處統計，去年1月載客人數有8895人，疫情爆發後運量降，2月載客3125人、3月載客506人、4月載客881人，5月開始有好轉2327人，到10月載客人數達到最高峰突破萬人，之後11、12月則降回2千多人；今年2月運量在北市府推出自由行補助旅館住宿，運量再回升到破萬人。

    為求生存，業者策畫新優惠吸客，台北市雙層觀光巴士執行長徐浩源指出，目前8輛觀光巴士，只有3輛有固定載客，其他5輛觀光巴士都閒置，因此從4月1日起至15日，凡購買觀巴4小時全票的成人，皆可攜帶2位13歲（含）以下的兒童免費搭乘；4月1日至6月30日，凡購買4小時票，即可享有101觀景台兌換券1張，搶親子客群。

    徐浩源說，觀光巴士營運範圍在雙北地區，都可以提供專車行程，5部閒置巴士用包車方式外租給旅行社，目前規劃每週五、六、日在捷運淡水站出車，讓乘客體驗北海岸一日遊，精通外語的隨車禮賓小姐也會隨行介紹旅遊資訊，1人收費499元、15人即可成行。

    「觀光巴士首次走到海邊，我蠻有信心的」徐浩源說，北海岸有許多火紅的打卡景點，因此乘客透過旅行社買行程，等於包車一日遊北海岸。他說，海景行程也替未來國門開放預作暖身，國人喜歡、外國人一定喜歡，讓台灣門面的觀光巴士繼續營運。

    台北市雙層觀光巴士4月起推出包車新方案，暢遊白沙灣、石門龍洞等北海岸景點，飽覽海景風光。（台北市雙層觀光巴提供）

    台北市雙層觀光巴士4月起推出包車新方案，暢遊白沙灣、石門龍洞等北海岸景點，飽覽海景風光。（台北市雙層觀光巴提供）

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