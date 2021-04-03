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    台鐵出軌》林佳龍稱會負政治責任 江啟臣：50條命不是誰下台能彌補

    國民黨主席江啟臣。（資料照）

    國民黨主席江啟臣。（資料照）

    2021/04/03 14:10

    〔記者施曉光／台北報導〕台鐵太魯閣號列車昨日發生重大死傷意外，國民黨主席江啟臣今日在臉書發文表示，交通部長林佳龍第一時間強調會負起「政治責任」，但他希望政府更正視「責任就是責任」，民眾出行安全本來就是交通部等單位應戮力確保的責任，畢竟50條殞落的性命，不是任何人下台能彌補的。

    江啟臣並指出，搶救告一段落後，應積極檢討如何提升台鐵的管理與旅運安全，這麼重大的事故，絕不能只歸咎到包商個人疏忽就了事，台鐵局對鐵路沿線工程如何監督？工地空間設計與進出管理，安全規範是否周延？有無落實？這都需要優先追查釐清，尋思如何改進。

    江啟臣說，台鐵接二連三的事故，反映的是整體管理的問題，身為在野黨，國民黨更要督促執政黨，將台鐵的螺絲上緊，確保台鐵從車輛維修、軌道維護、路線周邊施工管裡的每個環節，都能提升安全標準。

    他認為，當前北高捷運與高鐵沿線都已建置「軌道異物入侵警報系統」，唯有台鐵仍主要仰賴巡軌員人力檢視，目前東部幹線已有許多路段高架化、隧道化，政府應積極評估如何善用科技，提升鐵路運輸安全。

    江啟臣表示，昨晚他與台中市長盧秀燕前往不幸殉職的台鐵司機袁淳修豐原家中探視，袁媽媽悲從中來的一句話，「希望兒子沒有痛」，說出多少死傷者家屬的心聲，他也不禁鼻酸。

    江啟臣指出，他聯繫國民黨花蓮縣黨部張峻主委，請花蓮縣黨部全力協助家屬慰問及後續處理事宜，並與花蓮縣長徐榛蔚聯繫，了解是否有協助需求，他特別感謝各縣市在第一時間奔赴現場，辛苦奉獻的救難人員，也希望相關部門，加速後續現場整理、亡者鑑識工作，讓家屬可以處理治喪後續，大家不分朝野黨派，一起協助處理面對這件悲劇。

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