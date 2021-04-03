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    清明連假第2天出遊人潮多 今下午建議避開4路段

    上午國1南向93公里交通事故造成車輛回堵。（高公局提供）

    上午國1南向93公里交通事故造成車輛回堵。（高公局提供）

    2021/04/03 13:10

    〔記者楊綿傑／台北報導〕清明連假進入第二天，出遊人潮多，根據高公局資料，上午國道5路段出現壅塞狀況，部分事故甚至造成長達11公里回堵，而針對下午情況，高公局也列出4大容易壅塞路段，提醒用路人可錯開時間上路，同時也要避免疲勞駕駛、保持車距，以防範可能發生的事故。

    高公局表示，截至今天中午12時，國道全線交通量為42.6百萬車公里，預估本日交通量為120百萬車公里。上午國道主要壅塞路段為國1南向湖口-新竹系統、北向圓山-五堵、國1高架北向下塔悠-汐止端及國3南向樹林-龍潭與中興系統-南投服務區，其餘路段行車大致順暢。

    在事故方面，高公局提到，包括上午9時25分國6東向22.2公里1輛大貨車翻覆占用內線車道；9時37分國3南向136公里也有1輛大貨車翻覆占用內2線車道；9時57分國1南向87.1公里2小客車追撞占用中線車道；10時18分國1南向93公里1輛聯結車與1輛小貨車追撞占用外線車道。其中最嚴重回堵達11公里。

    對於下午狀況，高公局指出，預估國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林可能會出現車多情形，因此建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於明天上午時段出發；另可多利用高速公路1968網站、App或收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段以節省寶貴時間。

    由於連假期間車流量大，一件小事故即可能造成整體車流癱瘓，高公局呼籲，用路人開車務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時注意車前狀況並保持行車安全距離，面對突發狀況才有足夠反應時間而毋須緊急煞車或急打方向盤，降低事故發生機率。

    高公局也提到，假期間已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路易壅塞路段；建議長途多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途建議儘量利用省縣道以避開國道壅塞，「轉換道路更好走，避免塞在車陣中」。

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