台鐵出軌》工程車滑落時間曝光！前一班自強號列車幸運逃過死劫

針對「0402臺鐵408次太魯閣號事故」，台鐵3日舉行記者會，由交通部政次王國材（左二）、台鐵局副局長杜微（左三）、法務部檢察司林錦村司長（左一）說明後續處理。（記者方賓照攝）

2021/04/03 12:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵0402太魯閣出軌事故關鍵行車紀錄器找不到！交通部政務次長王國材表示，昨天408次太魯閣號在上午9點28分撞上滑落工程車出軌，但現在無法尋獲監視錄影裝置，不過昨日上午9點13分有一班往花蓮的204次自強號列車通過該路段，當時工程車還未滑落軌道，因此推測工程車滑落時間點應是在9點13分至28分間，已將相關資訊提供運安會。

王國材表示，目前死亡人數是50人、確認死亡名字有44名，但現場狀況很多屍塊殘缺不全，檢察官也很辛苦把大體弄完整，人數還會調整；傷者方面，截至上午10點30分共計178人受傷，40人住院、其中4人在加護病房。

另外，昨日開始提供專線，目前有20人次接受服務，已安排交通、住宿協助他們前往花東；對於重傷者、罹難者家屬，台鐵已安排80位同仁，進行一對一關懷協助。王國材表示，交通部、台鐵局今早8點已成立0402台鐵408次太魯閣事故關懷專區，包含人員搶救狀況，傷亡慰問金、工程上進度、相關負責窗口，都會不斷更新最新資訊。

現場搶修狀況方面，王國材表示，昨天晚上9點30分經過檢察官同意後就開始進行吊離車廂作業，隧道外面的第1節至3節車廂，第1節車廂今早6點30分已經拖離，9點15分第2節也拖離現場，第3節因軌道損壞100米，等修復完後再進行拖離。另外，交通部長林佳龍今早也透過電話指示民航局協調航空公司，將台北－花蓮、台北－台東增班協助疏運。

今天上午6點半起展開吊掛車廂作業。（記者羅沛德攝）

第1節車廂今早6點30分已經拖離，9點15分第2節也拖離現場，第3節因軌道損壞100米，等修復完後再進行拖離。（記者羅沛德攝）

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