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    首頁　>　臺北市

    去年黨魁補選挨批投開票所太少 國民黨7月選舉每鄉鎮市區至少1個

    國民黨7月將改選黨主席與黨代表，規劃將以每1鄉鎮市區至少設置1個投票所，黨員較多的鄉鎮市區設2、3個投票所為原則。（資料照）

    國民黨7月將改選黨主席與黨代表，規劃將以每1鄉鎮市區至少設置1個投票所，黨員較多的鄉鎮市區設2、3個投票所為原則。（資料照）

    2021/04/03 11:29

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨7月將改選黨主席與黨代表，有鑑於黨主席江啟臣在去年黨魁補選時曾抗議投開票所太少，以及各縣市投開票所沒有統一設置標準，國民黨規劃這次選舉將以每1鄉鎮市區至少設置1個投票所，黨員較多的鄉鎮市區設2、3個投票所為原則，相較去年補選只有271個，今年總數可望超過400個以上。

    此外，國民黨也規劃除過去黨主席候選人登記時要繳交的選舉作業費200萬元，這次擬調高為300萬元，還要另向候選人收取1000萬元保證金，若未當選者將予退還，當選者則不退，直接做為履行今年度黨公職募款責任額；至於黨代表候選人每人收取2000元選舉作業費，保證金1萬元，同樣是未當選者退還，當選者直接做為履行今年度的募款責任額。

    黨內人士指出，設置一個投開票所，連同場地費、便當費、選務人員工作費用，至少要1萬2000元，連同印製選票、舉辦政見發表會等其他開銷，總預算為1000萬元，扣除每位黨代表候選人收取2000元作業，若以2000人登記計算，還差600萬元，就要由黨主席候選人分擔，以最後登記人只有2人的最保守估算，每位黨主席候選人至少要收300萬元才能打平開銷，因此這次選舉作業費將收300萬。

    國民黨中央已經召開小組會議討論黨職選舉作業細則草案，待送中央工作會議確定後，將呈報黨主席江啟臣批核，預定本月中、下旬送中常會通過，規劃5月上、中旬辦理選舉公告，6月初辦理候選人領表登記，7月24日舉行投票。

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