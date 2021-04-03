前瞻特別預算「協助地方興建幼兒園」 今年8月再增170班

「宜蘭清溝國小附幼」運用戶外空間，進行遊戲教學。（教育部提供）

2021/04/03 11:31

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部以前瞻特別預算「協助地方興建幼兒園」，今年8月開始的110學年度，預計再增加35校、170班、4700名幼兒就學機會，以減輕家庭生養孩子的負擔。

國教署組長王慧秋表示，110學年度基隆市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、台南市、屏東縣、高雄市、金門縣等，預計再增加35校、170班，再增加4700名幼兒就學機會，未來4年內（110至113年）將再增加超過5萬個名額，以減輕家長經濟負擔，期盼協助年輕人「願婚、敢生、樂養」。

擴大公共化向為教育部施政主軸，教育部爭取特別預算補助各地方政府，運用學校空餘建地，新建幼兒園園舍，之前已補助14縣市、71園、354班，增加約9600個名額，其中有33園於109學年度開學，約增加4900名幼兒就學機會。

新建幼兒園以接近大自然並配合在地特色規劃園舍，讓幼兒在學習過程中觀察自然並與自然互動。

台南市西拉雅非營利幼兒園，園所說明，以大型環型步道，區分兒童遊戲空間及室外空間，中庭戶外為草皮及沙坑等自然景觀，讓幼兒進入教室前，能有足夠的緩衝空間轉換情緒，也作為孩童的戶外活動廣場，可以自由地在廣場中進行肌力活動，發展出多元遊戲空間的學習環境。

台中豐樂非營利幼兒園建築，多使用不規則圖形，園方表示，利用語彙與顏色變化，創造出輕量化、穿透性、流通性的建築功能，景觀、廊道、空橋等建築元素的開放空間設計，讓幼兒能在如同置身於森林中一般。

宜蘭縣清溝國小附設幼兒園，在出入的迴廊加入地景、河田元素，校方表示，如此讓整體造型更活潑，且利用室內外活動場空間，作為幼兒情緒轉換空間，以遊戲方式轉換幼兒心情。

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