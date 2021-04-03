台海軍情》迎接66架全新F-16V戰機 台東基地33億新設施2026年完工

美國售台66架全新生產的F-16V（BLK70）戰機，預計在2026年年底前全數交運台灣。（圖：取自洛克希德馬丁公司官網）

2021/04/03 10:29

相關新聞

台海軍情》反制共軍奪島威脅 強化東沙機場跑道明年2月完工

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應共軍威脅，軍方除分批將現役F-16戰機升級為F-16V等級，並向美國採購66架全新生產的F-16V（BLK70）戰機，這66架F-16V戰機預計在2026年以前全數交運台灣，並將部署在空軍台東基地，為了迎接新戰機到來，空軍將投入33億餘萬元預算，在台東基地新建機庫丶飛彈彈庫等相關設施，屆時台東基地將成全台最先進的空軍基地。

根據國防部最新送交立法院的預算解凍報告指出，台東基地設施新建工程計畫，是為配合未來新型戰機進駐及任務需求，規劃於空軍第7聯隊（台東基地）新建飛機雙連機庫丶修護棚廠丶模擬訓練大樓丶飛彈彈庫等營舍及附屬設施興建，以滿足未來駐用部隊需求，全案總工程費為33億2348萬5千元，期程為2021年到2026年。

台美是在2019年12月簽署66架F-16V（BLK70）戰機採購案，預計在2023年可取得美方首批交貨的2架新機，2026年可將66架新機交機工作全數完成。對於新戰機要如何交運到台灣？軍方官員曾在立院答詢時表示，新戰機將自美國飛回台灣，其中，單座戰機將由美軍人員飛，雙座則會有我方人員「同乘」。

F-16V（BLK70）戰機配備AESA（主動電子掃描陣列）先進雷達，可儘早掌握目標，共軍的殲20戰機在雷達上的截面積則較小，但我方新戰機結合電戰系統，加上Link16既有鏈路並和地面部隊配合，可與殲20戰機抗衡。

立法院國防委員會過去在專案報告及詢答時，曾有立委詢及F-16V屬於「四代半」戰機，但殲20為「第五代」戰機，若是雙方「一打一」時，我方勝率為何？當時的空軍參謀長劉任遠中將強調，未來戰爭不會僅「一打一」，而是整體作戰；時任國防部長嚴德發則是自信表示：「我們飛行員戰技高超，絕對沒有問題，一對一我們絕對把它打掉！」

台東空軍志航基地多次舉辦戰力展示與懇親園遊會，未來將迎接66架全新生產的F-16V（BLK70）戰機進駐。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法