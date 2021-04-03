台鐵出軌》50具遺體7人身分不明 法醫所24小時DNA鑑驗

台鐵408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉的「清水隧道」，疑因一輛工程車從山坡滑落釀出軌意外，造成重大死傷，工程單位今將1、2節事故車廂拖移。（記者塗建榮攝）

2021/04/03 10:29

〔記者吳政峰／台北報導〕台鐵太魯閣號408次列車2日從台北樹林啟程開往台東，行經花蓮縣秀林鄉的清水隧道時，無端遭滑落邊坡的工程車撞擊，高速出軌，釀成重大死傷，現已找到50具屍體，花蓮地檢署相驗遺體後，已確認其中43人身分，餘7人因遺骸不完整，法務部指示法醫研究所24小時值班，馬拉松式不斷電進行DNA鑑驗。

法務部指出，已協請法醫所與協調刑事局鑑識中心全力配合協助持續DNA鑑驗事宜，務求在最短時間內儘速完成相關鑑驗外，亦督請犯罪被害人保護協會及花蓮分會同仁與志工，全程陪伴被害家屬，主動提供所需協助。

高檢署表示，事故發生後即緊急協調宜蘭、台東、台北、新北等地檢署支援法醫等外勤相驗人員，協助花檢進行司法相驗，目前已初步相驗完畢，其中確認身分者有43位，身分尚無法確認者，將採取家屬的DNA檢體，由法醫所與刑事局全天候24小時進行鑑驗，以儘速協助家屬確認死者身分。

高檢署說明，事故發生之初一時難以確認罹難者身分，因此先依據遺體進入殯儀館或相驗場所的次序予以編號，後續花檢區分男女老幼遺體，並提供照片便於家屬進行指認。法醫因相驗所需而解開罹難者衣物相驗後，亦將提供適當覆蓋遮蔽以表尊重。

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