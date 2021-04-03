台鐵出軌》太魯閣號出軌 台鐵公布43名罹難者名單（不斷更新）
〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號昨天上午在清水隧道前撞擊工程車出軌翻覆，釀重大傷亡，台鐵上午在官網設置「0402臺鐵408次太魯閣號事故」專區，即時更新死傷者名單，供家屬查詢。
台鐵今日上午在官網開立專區，對外公布會議記錄與死傷者名單，其中死亡名單將以不斷更新方式公布，截至上午9時50分止，台鐵已公布第1至第5次會議紀錄，以及43名罹難者的資料，供家屬比對、查詢。
台鐵指出，目前均已派員逐一慰問傷者及死者家屬，死亡慰問金為10萬元、受傷慰問金5000元，此外，鐵路機構行車及其他事故損害賠償的部分，死亡賠償250萬、特別濟助金280萬；重傷140萬、特別濟助金100萬；輕傷40萬、特別濟助金20萬。
台鐵表現，現已安排80人對罹難者及重傷者家屬提供1對1關懷協助，另提供專線電話及專人協助家屬至花蓮，並安排交通及住宿事宜：
1、專線電話：02-2383-1384、0800-765-888、02-2191-0096、02-2383-1384
2、各車站服務台
3、台北車站值班站長室
罹難者名單
|編 號
|姓名
|性別
|生日
|1
|張信盛
|男
|54.2.24
|2
|楊琪蓁
|女
|104.5.6
|3
|古查爾（DEGUYENRO- CHARLES）
|男
|1993.4.4
|4
|袁淳修
|男
|66.7.23
|5
|江沛鋒
|男
|78.6.13
|6
|林裕盛
|男
|69.8.22
|7
|張品苗
|女
|52.5.2
|8
|黃巧玲
|女
|74.10.2
|9
|劉詠綺
|女
|73.7.20
|10
|陳佳欣
|女
|67.12.04
|11
|李家興
|男
|78.06.12
|12
|張恩翔
|男
|88.12.14
|13
|張恩昀
|女
|90.01.06
|14
|蕭雲如
|女
|88.06.05
|15
|蔡政達
|男
|64.11.13
|16
|沈縈淇
|93.11.14
|17
|陳品全
|男
|89.6.8
|18
|蔡哲珊
|女
|79.11.28
|19
|黃馨瑤
|女
|88.1.30
|20
|陳怡娟
|女
|77.11.7
|21
|卓思潔
|女
|85.8.27
|22
|王嘉儀
|女
|54.12.15
|23
|陳妍頤
|女
|105.7.16
|24
|陳玉珍
|女
|64.5.16
|25
|李春花
|女
|52.1.1
|26
|陳盈靜
|女
|79.6.12
|27
|黃正廣
|男
|31.12.18
|28
|王清治
|男
|59.2.13
|29
|蘇昱銘
|男
|77.3.1
|30
|柯俊傑
|男
|84.1.27
|31
|蔡慧鵑
|女
|89.3.2
|32
|黃法喆
|男
|75.8.16
|33
|陳品君
|女
|34
|李尚元
|女
|83.7.30
|35
|程俐欣
|36
|葉冠霆
|37
|廖翊雨
|38
|黃西明
|39
|陳素秋
|40
|莊建致
|41
|吳品萱
|42
|曾允鑀
|43
|劉奕辰
|男
|86.4.14