台鐵出軌》太魯閣號出軌 台鐵公布43名罹難者名單（不斷更新）

台鐵太魯閣號昨天上午在清水隧道前撞擊工程車出軌翻覆，釀重大傷亡。（記者羅沛德攝）

2021/04/03 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號昨天上午在清水隧道前撞擊工程車出軌翻覆，釀重大傷亡，台鐵上午在官網設置「0402臺鐵408次太魯閣號事故」專區，即時更新死傷者名單，供家屬查詢。

台鐵今日上午在官網開立專區，對外公布會議記錄與死傷者名單，其中死亡名單將以不斷更新方式公布，截至上午9時50分止，台鐵已公布第1至第5次會議紀錄，以及43名罹難者的資料，供家屬比對、查詢。

台鐵指出，目前均已派員逐一慰問傷者及死者家屬，死亡慰問金為10萬元、受傷慰問金5000元，此外，鐵路機構行車及其他事故損害賠償的部分，死亡賠償250萬、特別濟助金280萬；重傷140萬、特別濟助金100萬；輕傷40萬、特別濟助金20萬。

台鐵表現，現已安排80人對罹難者及重傷者家屬提供1對1關懷協助，另提供專線電話及專人協助家屬至花蓮，並安排交通及住宿事宜：

1、專線電話：02-2383-1384、0800-765-888、02-2191-0096、02-2383-1384

2、各車站服務台

3、台北車站值班站長室

罹難者名單

編 號 姓名 性別 生日 1 張信盛 男 54.2.24 2 楊琪蓁 女 104.5.6 3 古查爾（DEGUYENRO- CHARLES） 男 1993.4.4 4 袁淳修 男 66.7.23 5 江沛鋒 男 78.6.13 6 林裕盛 男 69.8.22 7 張品苗 女 52.5.2 8 黃巧玲 女 74.10.2 9 劉詠綺 女 73.7.20 10 陳佳欣 女 67.12.04 11 李家興 男 78.06.12 12 張恩翔 男 88.12.14 13 張恩昀 女 90.01.06 14 蕭雲如 女 88.06.05 15 蔡政達 男 64.11.13 16 沈縈淇 93.11.14 17 陳品全 男 89.6.8 18 蔡哲珊 女 79.11.28 19 黃馨瑤 女 88.1.30 20 陳怡娟 女 77.11.7 21 卓思潔 女 85.8.27 22 王嘉儀 女 54.12.15 23 陳妍頤 女 105.7.16 24 陳玉珍 女 64.5.16 25 李春花 女 52.1.1 26 陳盈靜 女 79.6.12 27 黃正廣 男 31.12.18 28 王清治 男 59.2.13 29 蘇昱銘 男 77.3.1 30 柯俊傑 男 84.1.27 31 蔡慧鵑 女 89.3.2 32 黃法喆 男 75.8.16 33 陳品君 女 34 李尚元 女 83.7.30 35 程俐欣 36 葉冠霆 37 廖翊雨 38 黃西明 39 陳素秋 40 莊建致 41 吳品萱 42 曾允鑀 43 劉奕辰 男 86.4.14

台鐵今日上午在官網開立專區，對外公布會議記錄與死傷者名單。（擷取自台鐵官網）

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