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    首頁　>　臺北市

    台鐵出軌》太魯閣號出軌 台鐵公布43名罹難者名單（不斷更新）

    台鐵太魯閣號昨天上午在清水隧道前撞擊工程車出軌翻覆，釀重大傷亡。（記者羅沛德攝）

    台鐵太魯閣號昨天上午在清水隧道前撞擊工程車出軌翻覆，釀重大傷亡。（記者羅沛德攝）

    2021/04/03 10:07

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號昨天上午在清水隧道前撞擊工程車出軌翻覆，釀重大傷亡，台鐵上午在官網設置「0402臺鐵408次太魯閣號事故」專區，即時更新死傷者名單，供家屬查詢。

    台鐵今日上午在官網開立專區，對外公布會議記錄與死傷者名單，其中死亡名單將以不斷更新方式公布，截至上午9時50分止，台鐵已公布第1至第5次會議紀錄，以及43名罹難者的資料，供家屬比對、查詢。

    台鐵指出，目前均已派員逐一慰問傷者及死者家屬，死亡慰問金為10萬元、受傷慰問金5000元，此外，鐵路機構行車及其他事故損害賠償的部分，死亡賠償250萬、特別濟助金280萬；重傷140萬、特別濟助金100萬；輕傷40萬、特別濟助金20萬。

    台鐵表現，現已安排80人對罹難者及重傷者家屬提供1對1關懷協助，另提供專線電話及專人協助家屬至花蓮，並安排交通及住宿事宜：

    1、專線電話：02-2383-1384、0800-765-888、02-2191-0096、02-2383-1384

    2、各車站服務台

    3、台北車站值班站長室

    罹難者名單

    編 號 姓名 性別 生日
    1 張信盛 54.2.24
    2 楊琪蓁 104.5.6
    3 古查爾（DEGUYENRO- CHARLES） 1993.4.4
    4 袁淳修 66.7.23
    5 江沛鋒 78.6.13
    6 林裕盛 69.8.22
    7 張品苗 52.5.2
    8 黃巧玲 74.10.2
    9 劉詠綺 73.7.20
    10 陳佳欣 67.12.04
    11 李家興 78.06.12
    12 張恩翔 88.12.14
    13 張恩昀 90.01.06
    14 蕭雲如 88.06.05
    15 蔡政達 64.11.13
    16 沈縈淇   93.11.14
    17 陳品全 89.6.8
    18 蔡哲珊 79.11.28
    19 黃馨瑤 88.1.30
    20 陳怡娟 77.11.7
    21 卓思潔 85.8.27
    22 王嘉儀 54.12.15
    23 陳妍頤 105.7.16
    24 陳玉珍 64.5.16
    25 李春花 52.1.1
    26 陳盈靜 79.6.12
    27 黃正廣 31.12.18
    28 王清治 59.2.13
    29 蘇昱銘 77.3.1
    30 柯俊傑 84.1.27
    31 蔡慧鵑 89.3.2
    32 黃法喆 75.8.16
    33 陳品君  
    34 李尚元 83.7.30
    35 程俐欣    
    36 葉冠霆    
    37 廖翊雨    
    38 黃西明    
    39 陳素秋    
    40 莊建致    
    41 吳品萱    
    42 曾允鑀    
    43 劉奕辰 86.4.14

    台鐵今日上午在官網開立專區，對外公布會議記錄與死傷者名單。（擷取自台鐵官網）

    台鐵今日上午在官網開立專區，對外公布會議記錄與死傷者名單。（擷取自台鐵官網）

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