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    首頁　>　臺北市

    借鏡紐西蘭！北市6月試辦國中女學生每月發放免費衛生棉

    台北市教育局擬每月發放衛生棉，免費提供給國中女學生使用，最快6月試辦。（記者蔡亞樺攝）

    台北市教育局擬每月發放衛生棉，免費提供給國中女學生使用，最快6月試辦。（記者蔡亞樺攝）

    2021/04/02 23:58

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕為提升性別平權意識，台北市教育局借鏡紐西蘭經驗，將鎖定10所國中試辦，先採企業贊助方式，每月固定免費發放衛生棉給女學生，並結合衛教課程進行宣導，預計1500名學生受惠、最快6月上路，此舉將創下全國先例，若學生與學校反應良好，不排除擴大全市國中。

    目前全市國中女學生共有2萬4908人，教育局專門委員諶亦聰指出，紐西蘭免費提供衛生棉給國中、高中女學生，為進一步提升性別平等的觀念，內不經討論後，目前已確定方向先試辦，找較弱勢的10所國中，透過企業贊助，每月發放提供量多的夜用、日用及護墊各一包，滿足7天所需。

    諶亦聰說，除了發放生理用品，同時結合健康教育課程，教學生正確的性校育、健康知識等衛教宣導，將會透過學校發放給學生，發放型式等細節再討論，並用問卷調查了解學生的反應與回饋意見，最快6月上路試辦，預估有1500名學生受惠。若試辦不錯就擴大，將正式編列預算，推到全市國中甚至高中。

    北市北政國中校長潘姿伶表示，性別平等教育法推動迄今已經10年之久，透過課程或活動教導孩子，她觀察學生普遍對性平都有相關概念與了解。

    潘姿伶說，不同性別本來就有不同表現模式，都要予以尊重並接受，其實衛生棉也是一種表現模式，以前女孩子拿著衛生棉遮遮掩掩、不好意思說，但其實不同性別有不同生理需求，應該當作一件平常的事，不用覺得難以啟齒，像現在學校自動販賣機有販售，健康中心也有提供，讓孩子理解尊重並接受，這才是平等。

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