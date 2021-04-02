台鐵出軌》死亡人數超過疫情 鐵道團體要政府負改革責任

台鐵408車次太魯閣號車禍出軌。（記者王峻祺攝）

2021/04/02 23:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕台鐵今天發生嚴重死傷事故，台灣鐵道暨國土規劃學會發表聲明批評，「一場台鐵事故，馬上追過武肺致死人數」，顯見交通部在改革上的不用心，並疾呼政府應該由更高層級出面主導改革。

學會表示，清明連續假期的首日，尖峰時段疏運才剛開始，原本運量高且安全的台鐵軌道運輸，肩負起讓民眾能安全順利回到家。但這場勝過武肺死亡人數的台鐵事故，震驚了全台灣的民眾，而這場事故讓許多家庭破碎，比疫情死亡人數還多。

學會批評，近半年，台鐵路線工區早已事故頻傳。從瑞芳到猴硐的坍方差點擊中列車，到春節結束後才在海端站讓2位員工罹難。連續2起營運中路線的事故，完全無法喚醒組織的怠惰。

學會認為，如果交通部付出CDC10分之1的心力，也許海端，也許今天，都不會有人在路線旁流淚。但交通部近半年的表現，打從心裡就認為台鐵是沒選票價值的雞肋，公祭，道歉，長官下台，主管連坐記過，無數的檢討會，卻仍難以停止悲劇一再循環？

學會無奈說，今天不做出任何呼籲，因為已經呼籲無數次，包括行政院、交通部，都需要為台鐵的改革付出代價。而台鐵的改變絕對值得付出，否則就是人命的損失，就是蘇院長臉上重重的一巴掌。

學會提到，寧可台鐵局長為了安全，一拳打在部會長官身上，也不想再看到任何首長，參加與運輸業有關的公祭。終止事故，終結人為疏失的意外，除了政府，還有誰有資格出手？

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