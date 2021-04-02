牛奶湖「空無一人宛如包場」旅客浮潛巧遇礁鯊腳邊環繞

旅客潛下牛奶湖底挖出的火山泥。（記者蕭玗欣攝）

2021/04/02 22:04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕帛琉旅遊首發團一日晚間抵達帛琉，今展開第二天行程，本報記者參加KKday行程，首站抵達隱身在眾島嶼間牛奶湖，由於各團早已事先錯開彼此行程，偌大牛奶湖僅一團旅客，享受包場待遇，旅客穿著比基尼開心在身上塗抹火山泥，隨後前往藍色珊瑚礁、百年干貝城、七彩軟珊瑚等浮潛點，途中還巧遇親人礁鯊在腳邊環繞，讓旅客又驚又喜。

由KKday辦理的帛琉首發團一早從帛琉老爺酒店內碼頭直接搭船出發，帛琉老爺是當地唯一設有碼頭的飯店，旅客無須千里迢迢搭車到外面碼頭，飯店大廳外就能直接搭船出海，由於全天都是海上行程，旅客無須配戴口罩；小船開約25分鐘並穿越多個獨立島礁，最後終於抵達隱身在眾島嶼間的牛奶湖，旅客莫不驚呼大喊「太美了!」且整個牛奶湖僅一個旅遊團、兩艘小船，簡直是包場級待遇，不少穿著比基尼的旅客興奮地將火山泥塗滿全身，再跳下清澈大海享受夏日清涼。

當地導遊Nick表示，帛琉旅遊泡泡設有各景點人數上限，一旦超過就必須避開其他旅遊團行程，因此各團導遊行前都會刻意錯開彼此行程。據記者觀察，小船上配有兩名導遊、一名船長，隨時注意遊客狀況，若現場有其他旅遊團抵達，也會告知遊客不要游離船太遠，保持距離。

有趣的是，在牛奶湖還可看見當地水警巡邏，Nick表示，水警主要工作是維護警區安全及秩序，偶爾也會清理水面上的大型垃圾，若旅客在行程中遇緊急狀況，例如無人機卡在樹上，水警也會協助解決。

帛琉素有浮潛者天堂、上帝水族箱美名，Nick表示，帛琉觀光以海上活動為主，但多年來持續開發新潛點，昨前往的其中一個潛點藍色珊瑚礁，就可看見各式的鹿角珊瑚，最顯眼的莫過於一片淺色珊瑚中的藍色鹿角珊瑚，不時還可見各式黑黃相間的熱帶魚穿梭其中，好不熱鬧。

導遊Billy提醒，疫情期間建議旅客可自行準備潛水面罩、吸水管，此外，海上風大，且大雨常常來得十分突然，建議出海旅客可準備防水袋及防風外套，而帛琉接近赤道，紫外線強，也提醒旅客做好防曬，為避免傷害海洋環境，建議薄擦即可。

中午前往鯊魚島用餐，由於鯊魚島為無人島且屬沙灘，旅客須自船中步行至島上，途中還巧遇5、6隻模樣可愛的礁鯊在腳邊悠游，十分親人。自費參加的影音工作者藍諾表示，帛琉海水十分清澈、能見度也高，以前曾到菲律賓潛水時看見豆腐鯊，但也只能保持一定距離，不像帛琉礁鯊非常親近。

疫情前，鯊魚島用餐也是帛琉必經行程，不過以往大多由旅行社為旅客在島上準備食材烤肉，旅遊泡泡期間則由各旅行社準備餐盒，KKday提供的台式便當餐盒不僅有豐富主菜，還有飯後甜點、飲料。

隨後旅遊團再度搭著小船前往下一個潛點百年干貝城，欣賞100年才會長成一顆的巨型干貝，長約成人一隻手臂，十分壯觀，周圍還可親眼看見成群小丑魚來回穿梭在海葵群間。最後所有旅遊團必須在下午5點前結束海上行程並回到飯店，導遊表示，這是帛琉政府為管理旅遊泡泡所規定。

游姓旅客認為，帛琉行程非常好玩，因為水下活動可以放心玩到飽，不怕走馬看花趕行程，即便是水上活動，導遊也都有做好人數管控，不怕人擠人，不過可能是昨晚班機太晚落地，隔天又接著出海行程，讓他有點緩不過來。

旅客穿著比基尼開心在身上塗抹火山泥。（記者蕭玗欣攝）

帛琉素有浮潛者天堂、上帝水族箱美名。（記者蕭玗欣攝）

旅客開心展開出海行程。（記者蕭玗欣攝）

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