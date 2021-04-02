台鐵出軌》立委默哀祈福 柯建銘：執政團隊第一時間啟動救援

台鐵太魯閣號408次列車發生事故，造成重大傷亡事件。（王峻祺攝）

2021/04/02 16:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕台鐵太魯閣列車今天上午在花蓮發生出軌的重大死傷事故，立法院民進黨團總召柯建銘表示，對於多位國民死傷之不幸意外深感痛心，民進黨執政團隊第一時間啟動救援機制，望能爭取時間，盡全力減低傷亡。

柯建銘指出，連假剛開始，卻發生太魯閣號出軌造成多位國民死傷之不幸意外，深感痛心，民進黨執政團隊第一時間已經啟動救援機制，望能爭取時間，盡全力減低傷亡，並盡快讓假期疏運回歸正常，在此為往生者默哀，為傷者祈福，也希望國民為協助救災的警消醫護人員，與志工及公務人員們加油打氣。

立法院交通委員會的民進黨立委李昆澤表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌已經指示各單位全力搶救，他也提醒相關單位應協調專人在現場及醫院針對不幸罹難者或受傷者的家屬提供必要協助，讓我們一起祈禱傷害能夠降到最低，人員一切平安，也提醒前往救災的人員注意安全。

民進黨立委羅致政好友的女兒更在這班列車上，他說，連假第一天就出現重大的交通意外，實在令人沈痛與難過，一位好友的女兒全家四口正好在這班列車上，一早趕緊連絡幸好平安，但救援工作全力進行中，希望能救出更多受困的乘客。

民進黨立委管碧玲也祈禱願太魯閣號乘客人員平安，她說，願傷亡減到最小，政府全力搶救，期待搶救工作順利有效。立委趙天麟也表示，祈禱搶救順利、乘車人員平安，連假期間，出門請大家注意安全、一切平安。

立委郭國文指出，在假期第一天看著不斷更新的台鐵太魯閣號重大意外資訊，令人感到難過不捨，感謝從各地動員的救援部隊，此時大家正團結一心全力搶救，希望與時間賽跑的救援行動ㄧ切順利，更祈禱列車上的乘客能有更多人能平安。

立委范雲表示，適逢連假，祈願不要有太多民眾傷亡，作為執政團隊的一員，實在對不起車上的大家，作為自願為花蓮選區服務的立委，她也會在相關單位搶救、救援之後，要求台鐵儘速釐清事故原因，若為人為因素，她將要求台鐵負責、全面檢討。

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