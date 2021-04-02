台鐵出軌》太魯閣號重大傷亡 台東地檢署派法醫師到花蓮支援相驗

台鐵太魯閣號408次列車發生事故，造成重大傷亡事件。（王峻祺攝）

2021/04/02 15:56

〔記者黃明堂／台東報導〕台鐵太魯閣號408次列車發生事故，造成重大傷亡事件，台東地檢署奉高檢署檢察長指示，立即指派顏國順法醫師前往花蓮地檢署支援外勤相驗工作。

台東地檢署表示，其他相關人員也全體待命，於必要時接獲指示全力配合前往支援，以發揮同舟共濟之精神。

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