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    首頁　>　臺北市

    府院黨4/5會商4大公投案 綠委劉世芳主張提對案

    蔡總統下週一將邀黨內會商，8月公投是否提對案。（資料照）

    蔡總統下週一將邀黨內會商，8月公投是否提對案。（資料照）

    2021/04/02 14:42

    〔記者李欣芳／台北報導〕因應今年8月可望有「重啟核四」等4大公投案將舉行投票，對於是否提出公投對案，儘管府院黨目前傾向不提，但民進黨內仍有不同意見，特別是部分民進黨立委主戰派的聲浪高，身兼黨主席的總統蔡英文預計4月5日將邀黨內會商，11日前拍板。

    民進黨團幹事長劉世芳主張應提出公投對案，她不諱言自己是主戰派，劉世芳說，對於8月的公投案，許多中南部選民並不清楚公投案的實質內容，甚至不關心，在這種情況下，她擔心不提公投對案，難以動員民進黨支持者出來投票。

    「公投是民進黨最早提出來的主張，怎麼會變成是國民黨的戰場！」劉世芳說，面對國民黨力挺8月等4大公投案，她主張民進黨就是要應戰，不戰就是輸！

    不過，民進黨立委鄭運鵬則不贊成提公投對案，他說，目前為止，並沒有看到好的公投對案，政府的政策只要能對外說明清楚，相信8月的4大公投案，就不難動員民進黨的支持者投下4個「不同意」票。

    據悉，府院黨高層本週三曾就8月28日公投案如何應對交換意見，由於828公投是民進黨執政、降低公投門檻後，首次不綁大選針對政策議題舉行全國性公投，是否提對案的政治與政策評估都必須審慎因應，府院黨高度重視此事，不過，黨內意見仍待最後的整合。

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