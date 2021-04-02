台鐵出軌》蘇揆急赴台鐵聽取簡報 下午將赴花蓮慰問乘客

台鐵408次太魯閣號2日發生意外，行政院長蘇貞昌（中）由行政院秘書長李孟諺（左）、交通部次長王國材（右）陪同發表談話。（記者簡榮豐攝）

2021/04/02 14:33

〔記者鄭瑋奇、李欣芳／台北報導〕台鐵408次太魯閣號今日於花蓮清水隧道發生出軌事故，行政院長蘇貞昌今日下午緊急趕赴台鐵局緊急應變中心了解情況後，隨即將前往花蓮事故現場及醫院，給予受傷乘客最大慰問、給醫護加油、對罹難乘客家屬致意。

蘇貞昌表示，他聽完現場指揮官交通部政務次長王國材報告，對於此意外感到非常遺憾，更對於罹難家屬、受害的乘客表示最大的歉意，同時要向國人同胞報告，這起不幸事故已知有35位乘客、1位司機員命危，有8位仍在變形車廂中，會盡快搶運出來，其餘81名傷者中有9人重傷送到各家醫院搶救中。

蘇貞昌說，他也要轉達總統關切，第一，對搶救的乘客，要請相關醫院醫師、護理人員給予最大的治療，希望減少他們的傷害情況，要盡快讓他們恢復。第二，對往生者都有聯繫家屬，給予最好的相關安排，也指示內政部協助處理。第三，有關交通疏運，現在因為是清明連假期間，台鐵已有一線完全阻斷，剩西正線還能通車，請台鐵還是要維持運能，讓清明期間需要搭車旅客不會完全阻斷，並在現場搶救完成、證據及相關資料保存好後，將東正線盡快搶通。

蘇貞昌說，對於其他地方是否有可能發生類似情況，也要求台鐵局立刻全面盤整、了解；相關責任（追究）會在搶救完成後進行。最後，請大家集氣為受傷乘客加油打氣、給工程人員支持與鼓勵。

台鐵408次太魯閣號今日於花蓮清水隧道發生出軌事故，行政院長蘇貞昌今日下午緊急趕赴台鐵局緊急應變中心了解情況。（記者簡榮豐攝）

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